Обрушения здания не было — последствия пожара на НКНХ

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте ЧП

Фото: пресс-служба НКНХ

В понедельник в 14.30 появилась информация о возгорании в цехе выделения каучука Нижнекамского нефтехимического комбината. «Очаг возгорания находится в здании площадью около 5 тыс. квадратных метров», — говорилось в первых официальных комментариях. Но тем не менее его удалось довольно быстро локализовать, пострадавших нет. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС, ведется расследование причин произошедшего. Журналист «Реального времени» в числе первых оценил последствия пожара и пообщался с руководством предприятия. Подробнее — в репортаже с места события.

Хроника событий

В понедельник, после обеда, в СМИ и в нижнекамских пабликах социальных сетей появилась информация о густом черном дыме, который, предположительно, шел из промзоны. Информацию в скором времени подтвердили в МЧС и на «Нижнекамскнефтехиме». Пожар возник в помещении цеха выделения каучука НКНХ.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 14.38. «Прибывшие пожарные расчеты подали на тушение пожара девять стволов РСК-50, работают девять звеньев ГДЗС. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 97 человек и 48 единиц техники, в том числе от МЧС 72 человека и 32 единицы техники», — говорилось в тексте сообщения.

Площадь пожара при этом не сообщалась, в том числе потому, что достоверно определить ее мешал густой дым горящего каучука.

— Очаг возгорания находится в здании площадью около 5 тыс. квадратных метров. По предварительным оценкам, затронутая пожаром площадь составляет несколько сотен кв. метров, более точно будет определена после ликвидации задымления помещения, — отметил представитель «Нижнекамскнефтехима».

Первое, что бросается в глаза… само здание. Оно по-прежнему стоит на месте как ни в чем не бывало, хотя некоторые СМИ успели поспешить с сообщениями, что цех полностью разрушен

Уже через полтора часа, в 16.04, появилась информация МЧС о локализации пожара, а в 17.50 — о полной ликвидации открытого огня. И тем не менее спасатели еще не раз основательно пролили здание, чтобы избежать возможного повторного воспламенения.

Пострадало 20% здания

Сегодня журналист «Реального времени» прибыл на место вчерашнего пожара. Сейчас здание оцеплено, там продолжают работать сотрудники МЧС. Первое, что бросается в глаза… само здание. Оно по-прежнему стоит на месте как ни в чем не бывало, хотя некоторые СМИ успели поспешить с сообщениями, что цех полностью разрушен. Из видимых повреждений: местами следы копоти, лопнувшие от перепада температур стекла в окнах и поврежденная кровля — вот она, да, частично обвалилась.

На месте встретил главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ирек Аглямов. «Предприятие максимально открыто, тайн нет», — отметил он и согласился рассказать о событиях вчерашнего дня.

По словам собеседника, общая площадь помещений цеха, где возник пожар, составляет 5 760 кв. м, из которых так или иначе подверглись огневому воздействию около двух с половиной тысяч метров.

— Персонал действовал согласно инструкции, люди живы-здоровы. В этот момент в здании находились 72 человека, все они оперативно покинули рабочие места. Так же оперативно к своей работе приступили пожарные части. Благодаря их четким и слаженным действиям удалось в довольно-таки короткие сроки локализовать возгорание, не дать ему перейти на другие объекты, — уточнил он.

На месте встретил главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ирек Аглямов

А перейти было куда — в непосредственной близости от цеха по выделению каучука находится цех готовой продукции. Но ни он не пострадал, ни большая часть цеха — огонь успели локализовать на его меньшей части. Пугающий же черный цвет и количество дыма, который всполошил всю округу и медиапространство республики, — это издержки горения каучука: «Это как с шинами. Когда жжете покрышки, есть сажа. Здесь, в принципе, эффект тот же самый, — объяснил главный инженер.

После ликвидации пожара лаборатория НКНХ уже успела взять анализы. На предприятии заверили, что нарушений не выявлено. Результаты проб, отобранных Росприроднадзором, пока не поступили, но тоже должны появиться сегодня вечером.

Для потребителей рисков нет

Цех выделения каучука в настоящий момент не функционирует. Уже ведутся подготовительные работы для его восстановления, но конкретные сроки еще не определены.

— Однако потребители могут не волноваться. Сбоя поставок не будет: и на складах продукция имеется, и рынок в стране профицитен. Тем не менее рассматриваем разные схемы, у нас есть возможность выпуска каучуков параллельно на другом производстве. Такой вариант есть, поэтому проблем не будет, — рассказал Ирек Аглямов.

Цех выделения каучука в настоящий момент не функционирует

Ущерб от пожара на сегодняшний день еще не подсчитан. Нет ответа и на главный вопрос — причина возгорания. В данный момент работает МЧС, лаборатория отбирает необходимые материалы, для того чтобы провести расследование и дать исчерпывающий ответ.