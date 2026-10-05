«Стрела-Ак Барс» сделала уверенный шаг к финалу чемпионата России

Казанцы победили на своем поле «Енисей-СТМ» 30:13

Раис Татарстан Рустам Минниханов напутствовал Джей Пи Нила на череду побед на новом стадионе. Фото: Динар Фатыхов

В домашнем матче двойного противостояния финальной серии чемпионата России регбисты «Стрелы-Ак Барс» переиграли красноярский «Енисей-СТМ» 30:13. Вторая игра состоится 11 октября в Красноярске. Об итогах первого матча полуфинальной серии чемпионата России по регби — в репортаже «Реального времени».

С легкой руки олимпийского чемпиона

Противостояние двух столиц — федеральной Москвы и спортивной Казани — представителям регбийной столицы России — Красноярска грозит завершиться повторением прошлогоднего финала, когда «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» разыграли золотые медали в очном противостоянии. Сейчас «Динамо» уверенно победило в гостях «Красный Яр» — 32:21, а «Стрела-Ак Барс» проверила новый стадион в матче куда более высокого накала, чем ранее с московской «Славой-МАР». Команда Александра Первухина не зря носит имя «тяжелая машина», украшающее название команды «Енисей-СТМ», потому что это некий знак качества, заслуженный годами побед.

Поскольку «Стрела-Ак Барс» заняла в регулярке место ниже красноярцев, то она начинала полуфинальную серию домашним матчем. Старт ему дал олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Победитель схваток на лондонском татами 2012 года частый гость в Казани, выступает здесь и с мастер-классами, и представляет «Динамо РТ» на внутренних соревнованиях этого славного спортивного общества, а потому его участие в церемонии никого не должно удивлять.

Перед этой игрой стало известно, что матч с «Енисеем-СТМ» станет для казанца Эдди Людика сотым в карьере за «Стрелу-Ак Барс» где он начинал, когда она еще была просто «Стрелою». Тут, конечно, подумалось, что предыдущее противостояние со «Славой-МАР» могли бы пропустить Николай Казаликашвили и Кобус Мораис, и у казанцев было бы трио «сотников». Но Эдик, как партнеры называют южноафриканца Эдмунда, сейчас праздновал «в одно лицо» до игры. Которая началась с удаления красноярца Азамата Битиева.

Мобилизующее файер-шоу. Напомним, что казанские регбисты рекламируют салюты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Начало положено

— «И сколько весит этот зад, узнает скоро шея» — так звучат в переводе стихи французского поэта Франсуа Вийона, написанные перед его повешеньем. В этом контексте нам не важно, сколько весил Битиев, устраиваясь на скамейке запасных, гораздо важнее было узнать, на сколько потянет его удаление? Оказалось, что оно стоимостью в семь очков, которые набрали казанцы в атаке, начатой Йоханом Тромпом, который отдал передачу Герману Давыдову… Последний, начиная движение, обманул красноярца Давита Месхи, успел отдать передачу Деону Карстенсу, перед тем, как его захватили, тот Андрею Карзанову, и он занес попытку по центру, максимально облегчив задачу реализации Кобусу Мораису.



Лиха беда начало, но продолжение было неоднозначным. Вначале мы огорчились, поскольку Виталий Живатов получил травму, из-за чего был заменен на Евгения Ткаченко, а тренерский штаб казанцев вынужден был вносить коррективы в плане на игру, поскольку замена, скорее всего, планировалась, но гораздо позже. А вскоре Карзанов снова стал участником эпизода, который привел ко второй попытке «стрелков» — южноафриканец Джон Котце нарушил на нем правила, заменив на скамейке штрафников Битиева, отсидевшего свои 10 минут штрафа. Но выход Битиева пришелся на момент второй попытки казанцев, когда, не мудрствуя лукаво, хозяева поля передали гостей в моле и занесли попытку руками казанского грузина Роберта Сутидзе. Попытка осталась нереализованной, но и счет 12:0 выглядел прямо как именины сердца, радовавшие многочисленных болельщиков «Стрелы-Ак Барс», включая президента клуба Алексея Песошина.



Андрей Карзанов (с мячом) был признан лучшим игроком полуфинала. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Только на исходе получаса игры Тимур Маслов размочил счет, реализовав штрафной, — 12:3. Для знающих специфику российского регби тот факт, что красноярцы решились на реализацию штрафного, а не на продолжение атаки, выглядел не характерно, но в этом матче это был не единственный эпизод, удивлявший знатоков. Потому что в оставшиеся 10 минут до перерыва «Стрела-Ак Барс» продавила защиту гостей в схватке и Тимур Гаджиев занес с реализацией — 19:3. А в концовке периода отбились в защите, в момент, когда играли в меньшинстве 13 на 14. Помимо удаленного у нас Ткаченко, на скамейку запасных отправился и Давыдов, которому красноярский южноафриканец Франсуа Остерхейзен едва не вырвал клок волос. К счастью, и волосы Германа, и зачетка казанцев не «пострадали» и счет 19:3 выглядел хорошей компенсацией хозяевам поля за потраченные в первом тайме усилия.

Первухин настроил своих гладиаторов

Начало второго тайма наглядно продемонстрировало, как наставник красноярцев Александр Первухин может настраивать своих подопечных. Они выскочили как ошпаренные, снося в борьбе за мяч и Карзанова, и Омари Гриняева, но все в рамках правил. Правил классического регби, играющегося 15 на 15, а мы, напомним, начали второй тайм в количестве 13 на 14. А это уже другая разновидность регби, так называемая регби-лиг, дисциплина, куда казанская «Стрела» уходила на полтора десятка лет, после развала Советского Союза.

Пока Красноярск доминировал в классическом регби, Казань также лидировала в регби-лиг, и умение играть в 13 у них осталось в крови. Во всяком случае, так можно было подумать, характеризуя события, произошедшие в начале второй половины игры. Сначала казанцы молом продавили соперника, дойдя практически до их зачетки, а занес туда мяч все тот же Карзанов, которого на краю площадки нашел пасом Деон Карстенс. Реализация с края поля не удалась Кобусу Мораису, но зато потом он точно исполнил штрафной с центра поля. Тромп держал подставку с мячом, поскольку ветер сдувал все, что попадалось на его пути, но Мораис был точен — 27:3. Кстати, Тромп — намибиец по национальности, представитель страны, которую сборная России по футболу накануне в Екатеринбурге разгромила 6:0, и главное в этой новости — знать, что в Намибии, оказывается, есть еще и футбол, помимо регби.

Роберт Сутидзе (слева) занес одну попытку, Омари Гриняев уверенно действовал в обороне. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

8:0 в игре, больше напоминающей регби-лиг, но первом для казанского стадиона принципиальном (простите москвичи из «Славы-МАР») противостоянии. Вы только представьте себе: в Уэльсе, на родине регби, стадион, расположенный на территории парка в Кардиффе, служил домашним для регбистов с 1970 года, но с 1989 года его начали делить с футболистами. Один на два вида спорта. И это на родине регби. А у нас два стадиона — на одну команду, и это на родине эчпочмака и чак-чака. Иными словами: кто к нам с дыней придет, а регбийный снаряд по-другому и не называют, с тем мы ее и съедим.

Тяжелая концовка

Увы, удержать разгромный отрыв в 24 очка не удалось, поскольку в концовке игры на нас посыпались удаления. Вначале в противостоянии с Месхи оранжевую карточку схлопотал Карзанов. Оранжевая — это что-то среднее между желтой (удаление на 10 минут) и красной (до конца матча), поскольку в случае с Карзановым удаление заставило его сидеть на скамейке штрафников 20 минут и вернуться на поле только за 2,5 минуты до финального свистка. Карзанов, кстати, уходя извинился перед Месхи, как пожали руки два нарушителя Давыдов и Остерхейзен, ранее делившие волосяной покров Германа.

Футболки стрелков уже готовы ко второй фазе полуфинала. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Красноярск был бы не «Енисей», если бы завершил игру хотя бы без одной занесенной попытки. И вышедший на замену Алесандр Белослудцев занес дыню в зачетку, а вот Тимур Маслов порадовал казанских зрителей штангой при реализации попытки — 27:8. Потом последовало еще и удаление казанца Шамиля Давудова, и Давит Месхи на фланге залетел в казанскую зачетку — 27:13.

Перед ответной игрой в Красноярске 11 октября (матч начнется в 12:00 по московскому времени) разрыв в 14 очков означал бы две реализованные попытки, что выглядит опасно. К счастью для казанцев, снова играя в меньшинстве, они заработали штрафной. И при выборе журавля в небе (возможность занести попытку) и синицы в руке (реализовать штрафной) выбрали жирную синицу. Питер Стинкамп установил окончательный счет 30:13, после чего игроки противоборствующих команд поздравили друг друга, обнимаясь. На контрасте: в хоккейных плей-офф иногда даже руки друг другу не жмут, оставляя эту церемонию на завершение серии. А в регби все, что было на поле, остается на поле.

