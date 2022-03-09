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«Нижнекамскнефтехим» создает Общественный совет с участием властей и местных жителей

11:46, 09.03.2022 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» создает Общественный совет с участием властей и местных жителей
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим», входящий в СИБУР, создает Общественный совет предприятия. В его состав войдут представители муниципальной власти, депутаты, представители СМИ, общественных и религиозных организаций. Свои кандидатуры в порядке самовыдвижения могут предложить и жители города.

Общественный совет создается для информирования жителей города и района о деятельности «Нижнекамскнефтехим» в области экологии, промышленной безопасности, инвестиционной деятельности, кадровой и благотворительной политики.

Таким образом, «Нижнекамскнефтехим», демонстрируя свою открытость, ставит задачу вместе обсуждать вопросы, связанные с работой предприятия и имеющих важное значение для социально-экономического развития города и района. Собираться планируют не реже, чем раз в полгода.

С положением и анкетой кандидата можно ознакомиться на официальном сайте НКНХ в разделе «О компании» — «Общественный совет».

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