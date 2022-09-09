Спортивные объекты «Нижнекамскнефтехима» станут доступными для всех жителей города

Фото: ПАО ﻿«Нижнекамскнефтехим»

На «Нижнекамскнефтехиме» состоялось второе заседание общественного совета предприятия. Помимо экологии и промышленной безопасности, участники встречи обсудили статус совместной работы администрации города и «Нижнекамскнефтехима» по дальнейшему развитию трех спортивных и одного инфраструктурного объектов, передаваемых предприятием.



На заседании определили совместную цель — на территории оздоровительного комплекса «Дружба», учебно-тренировочной базе «Алмаш», в спортивном зале «Факел» будут проведены капитальный ремонт и переоснащение. В результате они станут новыми спортивно-культурными учреждениями, доступными для всех горожан, и сохранят свое целевое предназначение — развитие детского спорта и проведение спортивных соревнований. На территории еще одного объекта — производственной базе — планируется создание творческого и досугового центра, также открытого для всех горожан. В настоящее время подготовлен проект соглашения по передаче имущества. Его подписание планируется на конец сентября.

В ходе дискуссии обсудили дальнейшую судьбу Дома спортсменов, который изначально был построен для сотрудников спортивных клубов, находящихся в периметре «Нижнекамскнефтехима». Предприятие подготовит его для передачи управляющей компании, которая, как планируется, в рамках эксплуатации проведет его дальнейший ремонт. Все действующие арендаторы сохраняют право проживания.



С жильцами ведется индивидуальная работа по переведению его в статус собственности на рыночных условиях. Представители «Нижнекамскнефтехима» сообщат о статусе работ по данному объекту на следующем заседании.



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