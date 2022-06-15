Меню от «Бахетле»: в «Нижнекамскнефтехиме» открыли первые столовые в обновленном формате

После масштабной реконструкции перед сотрудниками «Нижнекамскнефтехима» в новом формате и дизайне СИБУРа предстанут 4 из 10 отремонтированных заводских столовых. Первыми открылись пункты питания на заводе пластиков и заводе олигомеров. Единым оператором для всей системы питания на предприятии с июня стала татарстанская группа компаний «Бахетле». Меню будет соответствовать стандартам компании – с фокусом на предпочтениях потребителей, предоставлением блюд здорового и лечебно-профилактического питания. Сотрудникам предприятия предложат не только свежие овощи и фрукты, но и кисломолочную продукцию, диетические мясо и рыбу, каши.
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