«Нижнекамскнефтехим» отключил подсветку головного офиса в поддержку акции «Час Земли»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим», входящий в СИБУР, присоединился к ежегодной экологической акции «Час Земли». Это международная символическая акция, в ходе которой экологи призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час. В глобальных масштабах это позволяет сократить энергопотребление, значит, сэкономить ресурсы.

В Татарстане инициатором экологической акции «Час Земли» выступило Министерство природных ресурсов РТ. Республиканским организациям и предприятиям предложили отключить 26 марта с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут архитектурно-декоративную подсветку и дежурное освещение административных зданий.

«Нижнекамскнефтехим» в поддержку акции на час отключил подсветку главного административного здания предприятия.