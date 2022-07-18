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Стоимость чистых активов «Нижнекамскнефтехима» превысила 317,3 млрд рублей

15:10, 18.07.2022 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
Стоимость чистых активов «Нижнекамскнефтехима» превысила 317,3 млрд рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

Стоимость чистых активов ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) превысила 317,3 млрд рублей, согласно данным, опубликованным на портале раскрытия информации в понедельник.

Так, по состоянию на 30 июня их стоимость составила 317 380 826 000 рублей.

В июне стало известно, что совет директоров «Нижнекамскнефтехима» принял решение назначить новым генеральным директором предприятия Игоря Климова. Он продолжит работать в качестве члена правления СИБУРа, являясь стратегическим лидером функции «Эффективность производства» (ФЭП).

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Маргарита Головатенко
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