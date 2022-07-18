Стоимость чистых активов «Нижнекамскнефтехима» превысила 317,3 млрд рублей
Стоимость чистых активов ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) превысила 317,3 млрд рублей, согласно данным, опубликованным на портале раскрытия информации в понедельник.
Так, по состоянию на 30 июня их стоимость составила 317 380 826 000 рублей.
В июне стало известно, что совет директоров «Нижнекамскнефтехима» принял решение назначить новым генеральным директором предприятия Игоря Климова. Он продолжит работать в качестве члена правления СИБУРа, являясь стратегическим лидером функции «Эффективность производства» (ФЭП).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии