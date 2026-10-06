Галимов меняет профессию: «Ак Барс» с новым тренером в штабе уступил «Локомотиву»

Реванш за проигранный финал не случился. Казанцы снова разбились об ярославский бронепоезд

«Ак Барс» в Казани уступил «Локомотиву» со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Как нападающий Артем Галимов помогал Анвару Гатиятулину на тренерском мостике и чем обусловлен успех подопечных Дмитрия Квартальнова — в материале «Реального времени».

Способен ли «Локомотив» замахнуться на третий Кубок Гагарина? Как считает сам Дмитрий Квартальнов?

Впервые в нынешнем регулярном чемпионате «Ак Барс» встречался со своим обидчиком по финалу Кубка Гагарина прошлого сезона. Матч пришелся на знаменательную годовщину — 70 лет со дня основания «Ак Барса». Стартовое вбрасывание в игре проводил в прошлом главный тренер казанского клуба легендарный Зинэтула Билялетдинов.

«Локомотив» с лета этого года возглавил Дмитрий Квартальнов. Ранее специалист в течение трех сезонов тренировал минское «Динамо». Ярославцы, быть может, и хотели, чтобы у руля команды остался Боб Хартли. Однако канадский наставник твердо заявил, что завершает тренерскую карьеру в 2026 году. Лучшего конца профессионального пути для Хартли было придумать, наверное, сложно. Он двукратный обладатель Кубка Гагарина с двумя разными командами КХЛ («Локомотив», «Авангард») и обладатель Кубка Стэнли вместе с «Колорадо» в НХЛ. Хартли ушел красиво, как настоящая рок-звезда.

Дмитрий Квартальнов принял чемпионскую команду с четко выстроенной системой и высококлассными хоккеистами. Многие из действующего состава «Локомотива» побеждали в двух последних розыгрышах Кубка Гагарина. А кто-то еще и играл в финале 2024 года против «Металлурга», когда у руля команды был Игорь Никитин.



Соответственно, ожидания от работы Квартальнова в «Локомотиве» — самые высокие. Естественно, уже с первого месяца на «железнодорожников» обрушилось давление в СМИ. Всем интересно, сумеет ли «Локомотив» стать первой командой в истории КХЛ, которая трижды подряд возьмет Кубок Гагарина. Пока дела у ярославцев в чемпионате идут хорошо. Они уверенно удерживают первое место в таблице Западной конференции.

— Мы стараемся не думать об этом. Тренерский штаб просто работает, три финала и два Кубка — это непросто. Зашли молодые игроки, нужно терпеть и работать с ними. Команда хорошая, есть костяк, но непросто ребятам найти в себе эмоции. Они справляются, — высказался о давлении на команду Дмитрий Квартальнов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Локомотив» вновь показал собранную, целостную игру. У «Ак Барса» мало что получилось в атаке и большинстве

Фактически, глядя на сегодняшний «Локомотив», понимаешь, какой прочный фундамент заложен в основании команды. За последние два года ярославцы сменили уже трех главных тренеров. Однако то, что привил своим хоккеистам в свое время Игорь Никитин, продолжает работать как при Бобе Хартли, так и Дмитрии Квартальнове.

Конечно, с приходом Квартальнова мы видим некоторые видоизменения в «Локомотиве». В первую очередь это активное внедрение в состав талантливой молодежи. Это Артем Кузин, Андрей Пустовой, Матвей Котков, Кирилл Емельянов. Еще в прошлом сезоне вышеперечисленные игроки были неизвестны широкому кругу ярославских поклонников. А сейчас это хоккеисты, которые довольно уверенно заходят в основной состав «Локомотива».

Вчерашняя игра в «Татнефть Арене» получилась не слишком событийной. «Локомотив» в свойственной ему манере с первых минут начал душить «Ак Барс» в средней зоне. С организацией атак у казанцев все было очень трудно.

Чувствуется, что команде Анвара Гатиятулина не хватает креативных исполнителей, способных в одиночку ввести шайбу в зону, создать опасный момент для себя и партнеров. «Ак Барс» старался выдерживать борьбу с игроками «Локомотива» у бортов, пытался вывести ярославцев из зоны комфорта. Но конструктива в нападении у хозяев было мало, это коснулось вновь и большинства команды. «Локомотив» предоставил «Ак Барсу» достаточно попыток, чтобы отличиться в неравных составах. Но в очередной раз ни одно большинство казанцев не оказалось эффективным.

— Наверное, мало забиваем. Не только сегодня, но и в прошлом матче, да и в принципе по сезону. Если вспоминать прошлый сезон и брать в целом, у нас снизился показатель индивидуального мастерства, соответственно, снизился и процент реализации. Тем не менее ищем другие козыри, ищем, за счет чего можем выигрывать, в том числе у сильных соперников. Сейчас будет небольшая пауза, постараемся правильно ею распорядиться, через тренировочный процесс поправить моменты, которые требуют корректировки, — охарактеризовал итоги матча главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Будут ли новые трансферы у «Ак Барса» в ближайшее время?

«Локомотиву» удалось забить вполне рабочие голы. Отличились Никита Кирьянов и Артем Кузин, игроки четвертого звена. Любопытно, что свою шайбу молодой центральный форвард «Локомотива» Кузин забил в стиле Максима Шалунова — хлестким классным броском в верхний угол.

— Сыграли неплохой матч. Когда пропускаешь ноль голов, то комфортно себя чувствуешь. Не дали сопернику создать много моментов. Не очень много голов забили, но те, что забили, оказались важными, — отметил Дмитрий Квартальнов после матча в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Ак Барсу» в усеченном составе, конечно, сложно противостоять на равных таким сбалансированным командам, как «Локомотив». Очевидно, что казанскому клубу необходимо усиление в самые ближайшие сроки. Когда состав «Ак Барса» пополнят новые хоккеисты, Анвар Гатиятулин не знает. Но, по его словам, активная работа клуба на трансферном рынке ведется.

Артем Галимов примерил роль тренера «Ак Барса»

На фоне посредственного большинства казанцев напрашиваются и новые специалисты в тренерский штаб Анвара Гатиятулина. Интересно, что вчера на мостике вместе с остальными наставниками оказался нападающий Артем Галимов в строгом синем костюме.



Дело в том, что хоккеист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в недавнем матче с «Металлургом». К тренировкам Артем приступить еще не может, так почему бы не помочь Анвару Гатиятулину на тренерском мостике?

Подобная тенденция стала довольно популярна в последние сезоны в КХЛ. Травмированные хоккеисты присоединяются к тренерскому штабу и помогают партнерам по ходу матча. В частности, тот же Галимов не стеснялся подсказывать сокомандникам после проведенных ими удачных/неудачных смен или брать планшет в руки, дабы пересмотреть какой-то игровой эпизод.

— Да, мне предложили, сказали, чтобы я не отдалялся от команды. Все равно пока ничего не делаю, мне ничего нельзя, только после операции. Я сказал: «Ну, давайте». Какие эмоции от дебюта на тренерском мостике? Негативные, сегодня проиграли, — оценил свой тренерский дебют Артем Галимов.

— Здесь много моментов учитывали. В первую очередь это поддержка Артема, плюс для него это новый опыт — возможность посмотреть матч целиком уже не глазами игрока. Ждем от него и каких-то идей. Вчера даже был момент: звоню, говорю: «Артем Альбертович, почему вчера на тренировке не был? Мы ждали и рассчитывали на тебя». Поэтому это не какая-то разовая акция. Если подходить к этому, то со всей серьезностью, — заявил в свою очередь Анвар Гатиятулин.



«Ак Барс» — «Локомотив» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 Кирьянов (Пустовой, Кузин, 10:46)

0:2 Кузин (Тесанов, Ульев, 41:51)

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 8 820 зрителей.



Следующий матч «Ак Барс» проведет дома 10 октября против «Северстали».