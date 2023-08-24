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Чистая прибыль НКНХ в первом полугодии 2023 года составила 2,7 млрд рублей

18:30, 24.08.2023 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Чистая прибыль НКНХ в первом полугодии 2023 года составила 2,7 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чистая прибыль НКНХ («Нижнекамскнефтехим») упала в I полугодии 2023 года в 17,6 раза и составила 2,7 млрд рублей против 47,1 млрд рублей годом ранее. Об этом пишет Finam.ru.

Выручка также снизилась. Она оказалась на уровне 100,8 млрд рублей по сравнению с 152,09 млрд рублей годом ранее.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По итогам 2022 года НКНХ выплатил дивиденды в размере 1,49 рублей на обыкновенную акцию и столько же на привилегированную акцию. Всего компания направила на дивиденды 2,7 млрд рублей. Из них 2,4 млрд получили владельцы обыкновенных акций.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансыИнвестиции Татарстан

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