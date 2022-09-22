При поддержке СИБУРа в Нижнекамске состоялась акция «Родился ребенок — посади дерево»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

22 сентября — в день рождения Нижнекамска — на улице 30 лет Победы появилась новая аллея в 300 именных деревьев. 300 семей нефтехимической столицы Татарстана присоединились к поддержанному СИБУРом в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» проекту «Родился ребенок — посади дерево».

— Это древняя традиция, еще наши бабушки-прабабушки сажали дерево, когда в семье рождался ребенок. Мы хотели возродить эту традицию в Нижнекамске. Мы благодарим компанию СИБУР за добрые дела, которые благодаря ее поддержке реализуются в нашем городе, такие красивые акции, — отметила Татьяна Мыльникова, член общественной организации «Женщины Нижнекамска», выигравшей право на реализацию эколого-семейного проекта.

Молодые семьи с детьми могли присоединиться к проекту и посадить ель в честь своего малыша.

— В честь нашей двухлетней дочки Дашеньки решили посадить дерево, это очень приятно для нас. Ребенок вырастет, будем приходить все вместе к нашему дереву, — поделилась семья Макушевых.

— Мы пришли всей большой семьей: я, моя жена, наши девочки-близняшки, с бабушкой и дедушкой. Акция очень интересная, специально для наших дочек мы посадили деревья, нам приятно сделать небольшое доброе дело и для города, — отметил еще один житель города Дмитрий Волков.

Организаторы события уверены: эти 300 деревьев — лишь первый шаг новой семейной традиции в Нижнекамске — сажать именные деревья в честь рождения ребенка. Ведь любые деревья — не только очищают и увлажняют воздух, но еще и являются живыми символами гармонии, любви и семейности.

— Цель компании СИБУР — улучшить качество жизни в регионах присутствия. Мы стараемся привлечь к этому всех жителей, и сегодня мы высадили такую замечательную аллею. Будут расти дети, будут расти деревья. Пусть этот день всем запомнится надолго. Пусть в ваших семьях еще рождаются дети! — обратилась к собравшимся помощник генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

— Благодарим компанию СИБУР за такую замечательную акцию, деревья — это легкие города, наш район совсем молодой, хочется его благоустроить и озеленить, теперь здесь появится целый хвойный парк, — не сдержала эмоций жительница Нижнекамска Людмила Батаева.

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К слову, прием заявок в рамках грантового конкурса СИБУРа «Формула хороших дел» — продолжается. Свои инициативы по семи направлениям: «Культура», «Образование и наука», «Спорт», «Волонтерство», «Город», «Охрана окружающей среды» и «Инклюзия» — можно предлагать до 16 октября.