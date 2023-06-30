Акционеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» утвердили дивиденды за 2022 год

ПАО «Нижнекамскнефтехим» выплатит дивиденды в размере 1,49 рубля на акцию за 2022 год. Рекомендации совета директоров на годовом собрании одобрили акционеры.

Одинаковые дивиденды выплатят как владельцам обыкновенных акций, так и привилегированных. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Для их получения необходимо приобрести ценные бумаги до 7 июля.

Всего компания направит на дивиденды 2,7 млрд рублей. Из них 2,4 млрд получат владельцы обыкновенных акций.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В конце мая совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 1,49 рубля за одну ценную бумагу. Дивидендная доходность составляет чуть больше одного процента.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов