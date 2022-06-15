На «Нижнекамскнефтехиме» назначен новый генеральный директор

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) принял решение назначить новым генеральным директором предприятия Игоря Климова. Как сообщает пресс-служба компании, он также продолжит работать в качестве члена правления СИБУРа, являясь стратегическим лидером функции «Эффективность производства» (ФЭП).

Игорь Климов окончил факультет ракетостроения Балтийского государственного технического университета им. Д.Ф. Устинова по специальности «инженер-механик» по направлению «Производство и проектирование ЛА». Получил дополнительное образование в Высшей школе бизнеса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, получив степень MBA.

Климов начал работать в СИБУРе в 2007 году на «Томскнефтехиме», где стал одним из идеологов развития системы управления ОТ и ПБ и достиг показателя «нулевого травматизма». В дальнейшем руководил внедрением производственной системы на предприятиях компании, работал директором по производственно-операционной деятельности дирекции базовых полимеров СИБУРа и исполнительным директором БИАКСПЛЕНа.

В 2017 году возглавил «ЗапСибНефтехим» (ЗСНХ). В марте 2021 года перешел в Корпоративный центр на должность члена правления — управляющего директора по эффективности производства СИБУРа.

Обладает званием «Привилегированный горный инженер». Также награжден почетным знаком Тобольска «За заслуги перед городом». Дважды кавалер Ордена за заслуги перед химической индустрией I степени.

Айрат Сафин, возглавлявший «Нижнекамскнефтехим» с 27 февраля 2020 по 11 июня 2022 года, продолжит карьеру на посту генерального директора «Казаньоргсинтеза».