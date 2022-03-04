На заводе пластиков «Нижнекамскнефтехима» получена трехмиллионная тонна полистирола

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заводе пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» получена трехмиллионная тонна полистирола общего назначения с момента ввода установки в эксплуатацию. Выпуск первой продукции на производстве первоначальной мощностью 50 тысяч тонн в год состоялся в июле 2003 года.



С начала ввода в эксплуатацию мощность производства полистирола была увеличена в три раза. В 2005 году была введена вторая линия по выпуску полистирола — 50 тыс. тонн в год, в 2008-м — третья очередь такой же мощности. В настоящее время проектная мощность нижнекамского производства полистирола составляет 150 тысяч тонн в год. Здесь выпускают, используя самые лучшие технологии, полистирол общего назначения ПСОН и ударопрочный полистирол УППС.

Оба вида полистирола предназначаются для изготовления методами литья под давлением, экструзии и термоформования изделий технического и бытового назначения, в том числе упаковки для пищевых продуктов и игрушек.

Производство «Нижнекамскнефтехима» является самым крупным в России, 70—80% полистирола в России — нижнекамского производства.

Нижнекамский термопластичный полимер обладает высокими диэлектрическими показателями, химической стойкостью и хорошими оптическими свойствами и пользуется повышенным спросом не только в России, но и за рубежом. Производство работает на собственном сырье и постоянно развивается. Специалисты завода совместно с учеными научно-технологического центра предприятия работают над увеличением производительности, расширением марочного ассортимента. Ежемесячно на производстве полистирола выпускается от 10 до 15 марок готовой продукции.

Полистирол общего назначения используется для изготовления столовых приборов, одноразовой посуды, пищевой упаковки, контейнеров, медицинского и лабораторного оборудования, корпусов офисной техники.

Ударопрочный полистирол используется для изготовления корпусов телевизоров, бытовой техники, деталей холодильников, изготовления игрушек, домашней посуды, пищевой упаковки, упаковки для деталей электроники, для изготовления корпусов электроприборов.