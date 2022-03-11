СИБУР запустит новую программу подготовки для специалистов «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Chemical еngineering («Химическая инженерия») — так называется специальная корпоративная образовательная программа, разработанная компанией СИБУР совместно с ведущими российскими и зарубежными вузами. Программа направлена на расширение профессиональных компетенций в области инженерной экспертизы, цифровизации производства, экономики и управления эффективностью предприятия.

В ближайшее время «Химическую инженерию», специальную образовательная программу, разработанную компанией СИБУР совместно с ведущими российскими и зарубежными вузами, планируют реализовать на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом на встрече с работниками предприятия рассказали представители ООО «СИБУР» — руководитель проекта Александр Сесоров и менеджер программ Ирина Жигалова.

Программа Chemical engineering рассчитана на год, проходит без отрыва от производства в несколько этапов. В ней посредством определенных критериев отбора могут участвовать сотрудники разных категорий. Содержание программы базируется на требованиях современных нефте- и газохимических предприятий к квалификации специалистов. Проект фокусируется на углубленной подготовке по теории технологических процессов, обучении инструментам оптимизации производства, в том числе через математическое моделирование. Также «Химическая инженерия» включает изучение предметов в области цифровых технологий, проектной деятельности, профессионального английского языка. По итогам обучения все его участники получают дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке, а также сертификаты российских и зарубежных вузов-партнеров.

Обучение по программе Chemical еngineering уже прошли работники десятков предприятий, входящих в периметр СИБУРа. Более 50% участников получили назначения по результатам участия в ней в 2022—2024 гг., а представленные к защите проекты — порядка 50% реализованы и реализуются на предприятиях с экономическим эффектом и влиянием на индексы эффективности.

Руководители проекта проведут на «Нижнекамскнефтехиме» еще несколько дней. За это время они проведут встречи с молодежным активом предприятия и учебными заведениями-партнерами, где обсудят вопросы взаимодействия.