Звезды фигурного катания, Олег Газманов и праздничный салют: День химика в Нижнекамске

14:01, 27.05.2022 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 40
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»
  • ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск отметил День химика. Утром сотрудники «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) возложили цветы к бюсту легендарного гендиректора химкомбината Николая Лемаева. Торжественные мероприятия продолжились в Ледовом дворце «Нефтехим Арена», где президент РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды лучшим работникам химической отрасли. Настоящим подарком стало выступление артистов красочного ледового шоу Ильи Авербуха с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию.

Вечером народные гулянья развернулись в парке «Нефтехимиков». На сцене в этот день выступили творческие коллективы республики и «Нижнекамскнефтехима», а также народный артист РФ Олег Газманов и музыкальная группа «Эскадрон». Кульминацией праздника стал праздничный салют.


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