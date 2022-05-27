Звезды фигурного катания, Олег Газманов и праздничный салют: День химика в Нижнекамске

Нижнекамск отметил День химика. Утром сотрудники «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) возложили цветы к бюсту легендарного гендиректора химкомбината Николая Лемаева. Торжественные мероприятия продолжились в Ледовом дворце «Нефтехим Арена», где президент РТ Рустам Минниханов вручил государственные награды лучшим работникам химической отрасли. Настоящим подарком стало выступление артистов красочного ледового шоу Ильи Авербуха с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию.
Вечером народные гулянья развернулись в парке «Нефтехимиков». На сцене в этот день выступили творческие коллективы республики и «Нижнекамскнефтехима», а также народный артист РФ Олег Газманов и музыкальная группа «Эскадрон». Кульминацией праздника стал праздничный салют.
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