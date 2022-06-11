Ходулисты, химические опыты и чеканка монет: «Нижнекамскнефтехим» приятно удивил гостей Сабантуя

В Нижнекамске отметили главный праздник лета

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Национальные песни и танцы, научные шоу, мастер-классы и масштабный гастрономический фестиваль. Такую насыщенную и разнообразную программу представил на своей площадке «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) на Сабантуе. О том, как это было, — в репортаже «Реального времени».

Популярная площадка на майдане



Сабантуй — один из самых долгожданных и любимых праздников жителей Нижнекамска. По традиции он проходит в КСК «Ильинка». До начала пролога, в котором приняли участие более 2,5 тысячи артистов, свою программу гостям представили промышленные предприятия города.



Площадка гостеприимных нефтехимиков открылась в 8 часов утра и сразу стала одной из самых популярных на майдане. В этом году она была оформлена в тренде СИБУРа с национальным колоритом Татарстана.



При входе посетителей встречали артисты в национальных костюмах. Гости с удовольствием фотографировались с ходулистами на фоне флагов и атрибутики СИБУРа. Здесь же транслировались видеоролики о деятельности «Нижнекамскнефтехима», в том числе по охране окружающей среды.



Гости с удовольствием фотографировались на фоне флагов и атрибутики СИБУРа

Заботиться о природе работники предприятия призывали и всех гостей праздника. Для этого на площадке установили два специальных контейнера для пластиковой тары, которая отсюда пойдет на вторичную переработку.



— «Нижнекамскнефтехим» традиционно подготовил площадку для празднования Сабантуя. Как и в прошлые годы, у нас много активностей, хорошее наполнение, в концепции использовано много национальных мотивов, выступает национальный ансамбль «Риваять». Детей ждут мастер-классы, игры, конкурсы и химические опыты. Поздравляю всех с праздником плуга и желаю весело провести время, — отметил Денис Баландин, начальник управления по обеспечению условий труда и работе с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Первыми по традиции площадку «Нижнекамскнефтехима» посетили ветераны и почетные жители города.



— Сабантуй, можно сказать, стал общенациональным праздником. Сегодня здесь гуляют представители разных конфессий. Впечатления только положительные, эмоции отличные, настроение прекрасное, — с радостью в голосе сказал член совета писателей РТ, заслуженный деятель искусства РТ Фатхулла Абдуллин.



Следом на площадку «Нижнекамскнефтехима» заглянули первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин. Руководителей города и республики встречал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.



Следом на площадку «Нижнекамскнефтехима» заглянули первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин

Почетные гости по очереди отчеканили юбилейные монеты. С одной стороны монеты отпечатывалась юбилейная дата — 55-летие «Нижнекамскнефтехима», с другой — СИБУР.



Особое праздничное настроение создавал ансамбль тюркской этники «Риваять». Параллельно работали фотозоны, шли мастер-классы по изготовлению кожаных браслетов и деревянных брошей.



Гастрономический праздник от «Бахетле»

Настоящий гастрономический праздник ждал истинных гурманов и ценителей национальной кухни. Партнер предприятия — компания «Бахетле» — представил посетителям особый вариант привычных татарских блюд и познакомил с новыми. Здесь же можно было купить национальные сувениры.



— Спрос на национальные блюда большой. Особенно хорошо берут чак-чак. Сувениры больше покупают гости города, — отметила Резеда Набиуллина, администратор ООО «Бахетле».



Партнер предприятия — компания «Бахетле» представил посетителям особый вариант привычных татарских блюд и познакомил с новыми

В этот же день на площадке «Нижнекамскнефтехима» можно было окунуться в историю татарского ханства, примерив костюм той эпохи. Почувствовать себя ханом 16-го века решил Айрат Низамов.



— В этот период ханы носили нательную рубашку и украшенный разноцветными камнями камзол. Еще одна отличительная черта — головной убор с мехом, — рассказала об этом национальном костюме главный костюмер Яна Никитина.



— Ну теперь я настоящий хан, — гордо сказал Айрат Низамов, вглядываясь в зеркало.



Позаботились организаторы и о досуге для детей. Юные нижнекамцы приняли участие в научных шоу и детской дискотеке. Во время одного из конкурсов на детей буквально обрушился дождь из блестящей мишуры, который вызвал настоящий фурор. Искупаться в нем пожелали и проходящие мимо площадки ребята. Они буквально за руки тащили родителей на площадку «Нижнекамскнефтехима».

Во время одного из конкурсов на детей буквально обрушился дождь из блестящей мишуры, который вызвал настоящий фурор

Праздничное настроение для гостей также создавали приезжие и местные артисты. На сцене выступили кавер-группа «ОММАЖ», ВИА «САФАРИ» и «Романтики».



— Все здорово! Спасибо большое, нам очень нравится площадка «Нижнекамскнефтехима». Мы всегда ее посещаем и получаем много положительных эмоций, — поделилась впечатлениями семья Егоровых.



С ними согласны и другие гости праздника.



— Поздравляем всех жителей города и республики с замечательным праздником Сабантуй. Погода сегодня выдалась отличная, настроение — тоже. Шикарная праздничная программа, аниматоры, химические опыты, песни и танцы. Организация на высшем уровне, — поделилась впечатлениями Ильмира Шарифуллина.