Ходулисты, химические опыты и чеканка монет: «Нижнекамскнефтехим» приятно удивил гостей Сабантуя
В Нижнекамске отметили главный праздник лета
Национальные песни и танцы, научные шоу, мастер-классы и масштабный гастрономический фестиваль. Такую насыщенную и разнообразную программу представил на своей площадке «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) на Сабантуе. О том, как это было, — в репортаже «Реального времени».
Популярная площадка на майдане
Сабантуй — один из самых долгожданных и любимых праздников жителей Нижнекамска. По традиции он проходит в КСК «Ильинка». До начала пролога, в котором приняли участие более 2,5 тысячи артистов, свою программу гостям представили промышленные предприятия города.
Площадка гостеприимных нефтехимиков открылась в 8 часов утра и сразу стала одной из самых популярных на майдане. В этом году она была оформлена в тренде СИБУРа с национальным колоритом Татарстана.
При входе посетителей встречали артисты в национальных костюмах. Гости с удовольствием фотографировались с ходулистами на фоне флагов и атрибутики СИБУРа. Здесь же транслировались видеоролики о деятельности «Нижнекамскнефтехима», в том числе по охране окружающей среды.
Заботиться о природе работники предприятия призывали и всех гостей праздника. Для этого на площадке установили два специальных контейнера для пластиковой тары, которая отсюда пойдет на вторичную переработку.
— «Нижнекамскнефтехим» традиционно подготовил площадку для празднования Сабантуя. Как и в прошлые годы, у нас много активностей, хорошее наполнение, в концепции использовано много национальных мотивов, выступает национальный ансамбль «Риваять». Детей ждут мастер-классы, игры, конкурсы и химические опыты. Поздравляю всех с праздником плуга и желаю весело провести время, — отметил Денис Баландин, начальник управления по обеспечению условий труда и работе с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Первыми по традиции площадку «Нижнекамскнефтехима» посетили ветераны и почетные жители города.
— Сабантуй, можно сказать, стал общенациональным праздником. Сегодня здесь гуляют представители разных конфессий. Впечатления только положительные, эмоции отличные, настроение прекрасное, — с радостью в голосе сказал член совета писателей РТ, заслуженный деятель искусства РТ Фатхулла Абдуллин.
Следом на площадку «Нижнекамскнефтехима» заглянули первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин. Руководителей города и республики встречал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.
Почетные гости по очереди отчеканили юбилейные монеты. С одной стороны монеты отпечатывалась юбилейная дата — 55-летие «Нижнекамскнефтехима», с другой — СИБУР.
Особое праздничное настроение создавал ансамбль тюркской этники «Риваять». Параллельно работали фотозоны, шли мастер-классы по изготовлению кожаных браслетов и деревянных брошей.
Гастрономический праздник от «Бахетле»
Настоящий гастрономический праздник ждал истинных гурманов и ценителей национальной кухни. Партнер предприятия — компания «Бахетле» — представил посетителям особый вариант привычных татарских блюд и познакомил с новыми. Здесь же можно было купить национальные сувениры.
— Спрос на национальные блюда большой. Особенно хорошо берут чак-чак. Сувениры больше покупают гости города, — отметила Резеда Набиуллина, администратор ООО «Бахетле».
В этот же день на площадке «Нижнекамскнефтехима» можно было окунуться в историю татарского ханства, примерив костюм той эпохи. Почувствовать себя ханом 16-го века решил Айрат Низамов.
— В этот период ханы носили нательную рубашку и украшенный разноцветными камнями камзол. Еще одна отличительная черта — головной убор с мехом, — рассказала об этом национальном костюме главный костюмер Яна Никитина.
— Ну теперь я настоящий хан, — гордо сказал Айрат Низамов, вглядываясь в зеркало.
Позаботились организаторы и о досуге для детей. Юные нижнекамцы приняли участие в научных шоу и детской дискотеке. Во время одного из конкурсов на детей буквально обрушился дождь из блестящей мишуры, который вызвал настоящий фурор. Искупаться в нем пожелали и проходящие мимо площадки ребята. Они буквально за руки тащили родителей на площадку «Нижнекамскнефтехима».
Праздничное настроение для гостей также создавали приезжие и местные артисты. На сцене выступили кавер-группа «ОММАЖ», ВИА «САФАРИ» и «Романтики».
— Все здорово! Спасибо большое, нам очень нравится площадка «Нижнекамскнефтехима». Мы всегда ее посещаем и получаем много положительных эмоций, — поделилась впечатлениями семья Егоровых.
С ними согласны и другие гости праздника.
— Поздравляем всех жителей города и республики с замечательным праздником Сабантуй. Погода сегодня выдалась отличная, настроение — тоже. Шикарная праздничная программа, аниматоры, химические опыты, песни и танцы. Организация на высшем уровне, — поделилась впечатлениями Ильмира Шарифуллина.
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