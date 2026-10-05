Год Минтимера Шаймиева и главное из послания Рустама Минниханова

Планы и задачи на будущее, обновленный думский состав от РТ и новый председатель Госсовета Татарстана: события недели от «7 дней»

Минувшая неделя была богата на события. И одним из ключевых стало ежегодное послание раиса Татарстана. Это не только подведение итогов, но и программный документ, формулирующий пул планов и задач на обозримое будущее. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век» на прошлой неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Цели и маркеры на перспективу

— Ежегодное послание раиса Республики. Это не просто ритуальное мероприятие и не только подведение итогов. Это всегда программный документ, озвучивание планов и задач на будущее. В Татарстане Послание традиционно ставит цели и маркеры на перспективу. Как минимум на ближнюю и среднесрочную перспективу. Такая, если хотите, дорожная карта развития республики, — с этих слов, касающихся центрального события минувшей недели, начал очередной выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий Тимур Бикмурзин.

И, как подчеркнул ведущий программы, «развитие» — ключевое слово на протяжении всей новейшей истории России и Республики Татарстан:

— Быть лидерами и созидателями, порой не благодаря, а вопреки складывающимся обстоятельствам. Так было и в 90-е, в нулевые, когда страна по большей части выживала, а Татарстан, благодаря инициативе первого президента республики Минтимера Шаймиева и, кстати, при поддержке федерального центра, с нуля внедрял и развивал сверхамбициозные проекты и программы: повсеместной газификации, ликвидации ветхого жилья, а позже программу социальной ипотеки, строительства, развития нефтепереработки и нефтехимии, машиностроения, авиастроения, поддержки малого и среднего бизнеса. Ну и как не вспомнить более поздний период и грандиозные программы в образовании и сохранении исторического и культурного наследия, опять же по инициативе и при поддержке руководства республики — Шаймиева и Минниханова.

Тут и строительство полилингвальных школ, и программы возрождения православной и исламской святынь — древних городов Свияжска и Болгара, и программы по созданию и благоустройству общественных пространств.

В своем послании Рустам Минниханов отметил, что «уникальный исторический и культурный код Татарстана позволяет ему выступать мостом между религиями и цивилизациями, важным центром международного общения». Он также говорил о технологическом лидерстве республики, цифровом суверенитете, инвестпроектах, устойчивом развитии экономики и реализуемых соцпрограммах, в том числе поддержке участников СВО и их семей.

взято с сайта Госсовета РТ

И, как особо выделил Тимур Бикмурзин: «В завершение Рустам Минниханов, можно сказать, подвел итог более чем 30-летнего развития республики — подчеркну, именно развития, — объявив следующий год — годом Минтимера Шаймиева — первого президента Татарстана, которому в январе 2027-го исполняется 90 лет».

«Бережная цифровизация»

— Послание раиса было озвучено в понедельник, а в середине недели мы стали свидетелями другого важнейшего политического события уже в масштабах России и мира. Конечно, речь о «знаковом» выступлении Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», — подвел к следующей теме выпуска ведущий программы «7 дней».

Тимур Бикмурзин продолжил: «Многие заявления Владимира Владимировича перекликались с темами, которые были затронуты и в Послании раиса Татарстана. Та же тема внедрения, применения и чрезмерного влияния на нашу жизнь искусственного интеллекта. С ИИ нам придется жить и плотно взаимодействовать, но, как было сказано, мировые изменения создают много новых дилемм. Цитата: «Очевидный пример — вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне человечества? Есть такое понятие, как бережная цифровизация. То есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались чувствительными для нравственного развития человека. Эксперты с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать попыткой привести всех к общему знаменателю. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», — заключил российский президент».

«Бережная цифровизация» — это как раз про Татарстан, где амбиции в сфере технологического развития уживаются с бережным отношением к духовно-нравственным ценностям и повышенным вниманием к сохранению самобытных культур, языков и традиций народов, проживающих не территории республики.

Новый руководитель Госсовета РТ

Еще одним важнейшим политическим событием минувшей недели для Татарсана стало обретение республиканским Парламентом нового руководителя. Председателем Государственного Совета Республики Татарстан избран Фарид Абдулганиев.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Как отметил Тимур Бикмурзин: «Народным избранникам и раису нашей республики удалось решить непростую задачу — найти оптимальную кандидатуру приемника Фарида Мухаметшина, руководившего татарстанским парламентом без малого 30 лет, и Марата Ахметова, прекрасно справившегося с ролью исполняющего обязанности председателя. Конечно, пока с определенным авансом, который Фариду Абдулганиеву предстоит еще оправдать. Но уже появилась уверенность, что все у него получится. И уверенность эта сложилась не на пустом месте. Прежде всего, как отметил Рустам Минниханов, быстро освоиться новому председателю помогут его опытные коллеги, тот же Фарид Хайруллович. Второе, за Фарида Абдулганиева говорит его, не побоюсь этого слова, колоссальный управленческий опыт. В свои 50 он успел поработать и в исполкоме Казани, и руководителем двух разных, но ключевых министерств, и помощником раиса — уполномоченным по защите прав предпринимателей».

Команда Татарстана в Госдуме РФ

Команда Татарстана в Государственной думе сформирована и уже в среду приступила к работе на Охотном ряду.

Главная интрига разрешилась в понедельник. Александр Лапин назначен вице-премьером Татарстана. Теперь он будет курировать вопросы поддержки участников СВО.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Итоги всенародного голосования повлекли и ряд кадровых изменений. Так, Марсель Шайдуллин, который 16 лет руководил Азнакаевским районом, отправляется работать в Москву. Кроме того, интересы республики в Госдуме впервые представят новички от ЛДПР и «Новых людей».

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

На прошлой неделе раис республики Рустам Минниханов встретился с вновь избранными депутатами Госдумы 9-го созыва. От «Единой России» в нижней палате парламента Татарстан теперь представляют 11 депутатов: 5 по одномандатным избирательным округам, 6 — по партийному списку. Татарстан также будет представлен депутатами еще двух партий. «Новые люди» — Амир Хамитов. Он человек для республики действительно новый, но депутат с опытом — в один из прежних созывов избирался от Московской области. Теперь будет представлять по объединенной региональной группе еще и Марий Эл. И от ЛДПР — Руслан Юсупов.

День учителя

В школах республики готовятся встречать главный праздник родом из детства — День учителя. Традиционно он отмечается 5 октября. За этой датой — не просто число на календаре. За ней — тысячи невидимых подвигов: терпение, когда его почти не осталось; мудрость, когда проще сказать «нет»; тепло, в котором так нуждаются. От детсадовских воспитателей до профессуры в вузах — в нашей стране два с половиной миллиона человек вкладывают талант, силы и душу в новое поколение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть в республике династия Битколовых — Гайнановых — Закировых — Закиевых. Пять поколений, в числе которых 68 педагогов, разбросанных по всему миру, но берущих начало в Балтасинском районе нашей республики, чей суммарный стаж преподавания перешагнул за отметку в 1 600 лет!

С представителями славной династии встретились наши коллеги из программы «7 дней».

30 сентября 2022 года

Четыре года назад, в Московском Кремле были подписаны договоры о воссоединении территорий Малороссии и России. Четыре региона вновь вернулись в состав нашей страны. Перед этим жители этих республик и областей проголосовали на референдумах, где большинством голосов подтвердили свое желание жить на исторической родине.

скриншот видео с канала ТНВ

Примерно в то же время у Татарстана появились города побратимы — Лисичанск и Рубежное Луганской Народной Республики. Города, пострадавшие от зверств неонацистов. Населенные пункты, где необходимо было восстанавливать жилые многоквартирные дома, полностью ремонтировать коммунальную инфраструктуру, побеспокоиться о будущем детей, об их досуге и образовании. Многое уже сделано. Что-то делается прямо сейчас. Об этом — в репортаже вонкоров ТНВ из городов, куда возвращается мирная жизнь.

Международный день пожилого человека

Согласно статистике, каждый пятый россиянин достиг преклонного возраста. Каждый четвертый житель республики — человек старше трудоспособного возраста. В Татарстане насчитывается 335 жителей в возрасте от 100 лет и старше: 41 мужчина и 294 женщины. С 2023 года число долгожителей выросло на 58%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Героиня завершающего выпуск программы материала — Фания Хаирова, в день приезда съемочной группы программы «7 дней» отмечала свой очередной юбилей — 90 лет. О том, как в столь почтенном возрасте не растерять энергию и тягу к жизни — в интервью и с татарстанской долгожительницей, и ее родными.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 октября, в 13:00, или на сайте телеканала.