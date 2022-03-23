Более чем на 50% проложена четвертая нитка водовода «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящий в СИБУР, ведет строительство четвертой нитки трубопровода речной воды. Она предназначена для бесперебойного водоснабжения действующих и новых производств предприятия. Строительные работы начались в ноябре 2021 года. Длина нового трубопровода составляет более 10,5 км, диаметр — 1220 мм, 5 км трубы смонтировано. Для предотвращения аварийных ситуаций предусмотрена установка обратных клапанов на территории первого и второго водоподъемов.



Строительные работы ведутся от кольца Соболековской трассы до поселка Красный ключ, где расположен первый водоподъем. Этот водовод важен тем, что пересекает жилые массивы, дороги общего пользования, лесополосу и три водные преграды.



— Мы уже прошли реки Омшанку, Стрелочный лог. Задействовано 20 единиц техники. Все идет в соответствии с графиком, — сообщил Айдар Мингазов, директор строительной компании ООО «СтройТехСервис».

В настоявшее время эксплуатируются три водовода речной воды для промышленной зоны. Трасса четвертого водовода запроектирована в существующих границах охранной зоны этих водоводов.

— Строительство нового водовода идет в рамках экологической программы, которая также включает в себя третий этап реконструкции БОС, реконструкцию полигона промышленных отходов, строительство локально-очистных сооружений для очистки промышленных стоков с производства изопрена и другие природоохранные мероприятия, — сообщил механик цеха №3405 управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехима» Сергей Кирюхин.

