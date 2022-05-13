На заслуженный отдых ушел один из известных нижнекамских строителей Рафаил Глянц

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Один из отцов-основателей

Живая легенда. Именно это определение подходит одному из известных строителей Нижнекамска Рафаилу Глянцу, который 58 лет трудовой деятельности отдал ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР). На 88-м году жизни он ушел на заслуженный отдых. Слова благодарности и признательности Рафаилу Глянцу высказал генеральный директор компании Айрат Сафин.

— Хотелось бы поблагодарить вас за ту грандиозную работу для предприятия и города, что вы совершили! Не считаясь с личным временем, вы вложили душу и весь свой профессионализм в эту работу! Без лишней скромности можно сказать, что вы один из самых значимых людей для Нижнекамска. Мы с вами не прощаемся, а просто переворачиваем страницу в наших отношениях. Будем постоянно с вами встречаться! — сказал Айрат Сафин, вручая благодарственное письмо.

Также с теплыми пожеланиями к Рафаилу Глянцу обратились первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ирек Аглямов, председатель профсоюзной организации предприятия Олег Шумков, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Рафаил Глянц по праву входит в плеяду знаменитых отцов-основателей Нижнекамска вместе с Николаем Лемаевым и Евгением Королевым. С Нижнекамском судьба его связала в январе 1961 года, когда 26-летнего молодого человека назначили главным инженером нового СМУ-46. Организации предназначалось строить новый город на Каме. А в 1964 году Николай Лемаев, будучи директором строящегося нефтехимического комбината, пригласил Глянца на должность заместителя по жилищному строительству. На тот момент Глянцу было 29 лет, Лемаеву — 34.

Большой жизненный путь

Однако первая строка биографии Рафаила Глянца удивляет и погружает в удивительную историю испытаний: «Родился в Польше в 1934 году».

— В 1939-м, когда началась Вторая мировая война, мне было четыре с половиной года. Моего отца, еврея, сразу забрали немецкие солдаты. Мама пошла к охраннику, отдала ему свое обручальное кольцо и выкупила папу. Мы бежали из Польши в СССР, — вспоминает Рафаил Григорьевич.

После окончания в 1957 году Казанского института инженеров-строителей нефтяной промышленности по специальности «Промышленное и гражданское строительство» молодой инженер Глянц попал в Лениногорск, где начал работать в тресте «Лениногорскнефтестрой» на различных должностях. За три с небольшим года прошел все ступени — от прораба до мастера участка. Рафаил Глянц с улыбкой вспоминает бытовые условия, в которых ему приходилось тогда жить:

— Поселили нас с женой и детьми в красном уголке общежития с еще одной семьей. Мы сняли со стола красную праздничную скатерть, сделали из нее штору — и разделили комнату на две части. Так и жили, — рассказывает Рафаил Глянц.

С 1964 по 2005 год Рафаил Григорьевич работал заместителем генерального директора по жилищному строительству, с 2005 года возглавил департамент по гражданскому строительству, с 2018 года он советник директора департамента строительства управления по строительству промышленной инфраструктуры ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Под его руководством и при непосредственном участии в Нижнекамске было построено более 3,5 млн квадратных метров жилья, 69 детских садов, 31 школа, четыре больничных комплекса, спортивно-культурный комплекс «Ледовый дворец» и множество других объектов. Все они сдавались с полным благоустройством и озеленением.

— Иногда построить тот или иной необходимый городу объект «по-честному» не получалось, — вспоминает Глянц. — Поэтому приходилось идти на хитрости. Например, город остро нуждался в Доме культуры. Но Стройбанк, который контролировал все финансовые потоки, проект не одобрил. «Нет, — сказали там, — ДК вам не положен». Мы стали искать другие названия и нашли — Дом техники. Оказывается, под таким названием строить можно. И построили!

Рафаил Глянц также был депутатом городского совета и членом исполкома горсовета. В его послужном списке множество наград. Заслуженным строителем ТАССР он стал еще в 1979 году, заслуженным строителем РСФСР — в 1985-м.

В сентябре 1981 года за большой вклад в становление и развитие Нижнекамска Рафаилу Глянцу было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска». Он кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

— «Нижнекамскнефтехим» — это вся моя жизнь! Хочется пожелать молодому поколению нефтехимиков и горожан, чтобы к работе они относились так же ответственно, как их предшественники! — пожелал Рафаил Глянц.