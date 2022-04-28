В Нижнекамске открылся чемпионат СИБУРа в компетенции «Охрана труда» по стандартам WorldSkills

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева состоялось открытие внутрикорпоративного чемпионата СИБУРа в компетенции «Охрана труда» по стандартам WorldSkills в кластере «Татарстан». За победу боролись уполномоченные и специалисты по охране труда «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и ТГК-16.



— Здесь собрались специалисты своего дела в области охраны труда, которые могут объяснить, как безопасно работать на производстве, не отклоняться от правил, чтобы не допустить травм и аварий. Соревнования будут проходить в течение двух дней. График довольно плотный. Конкурсные задания состоят из семи модулей, максимально приближенных к должностным обязанностям участников, — сообщил главный эксперт чемпионата Игорь Иванов.

Участникам необходимо было составить инструкцию по охране труда на заданную тему, расследовать несчастный случай и оформить протокол с места происшествия по вводным данным, оказать первую помощь пострадавшему, разобраться в нормативно-правовых документах. На выполнение каждого задания было дано определенное количество времени.

Семеро из десяти конкурсантов представляли «Нижнекамскнефтехим». Ранее в чемпионатах по охране труда они не участвовали.

— Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» тщательно готовились к чемпионату. Проводили тренировки по оказанию первой помощи на манекенах, заполняли нормативно-правовые акты. Это очень хороший опыт для нас. Благодаря чемпионату мы сможем выявить сильнейших сотрудников по охране труда или, наоборот, обнаружить слабые места, пробелы в знаниях, чтобы не допускать травматизма на предприятии, — отметила эксперт чемпионата Гульнара Замилова.

Победители первого этапа примут участие в итоговом корпоративно-отраслевом чемпионате по охране труда среди предприятий СИБУРа. Соревнования пройдут во всех 6 кластера — регионах присутствия компании.

— Тройка победителей из каждого кластера снова соберется в Нижнекамске, чтобы выбрать лучшего из лучших по компании. Два победителя по итогам чемпионата будут представлять СИБУР на всероссийских соревнованиях мастерства WorldSkills Hi-Tech, который по традиции пройдет в Екатеринбурге, — подытожил главный эксперт чемпионата Игорь Иванов.



