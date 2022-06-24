При свете тысячи огней: на «Нижнекамскнефтехиме» прошла ночная экскурсия

Полюбоваться огнями ночного «Нижнекамскнефтехима», ознакомиться с непрерывным процессом выпуска каучуков и пластиков, узнать о том, как предприятие обеспечивает экологичность производства, — уникальная возможность услышать это из первых уст и увидеть все в деле представилась участникам экскурсии «Ночь на Нефтехиме». Необычную поездку нефтехимики организуют второй год подряд. Ее участниками стали жители Нижнекамска, среди которых представители промышленных предприятий, работники сфер медицины и обслуживания, студенты, а также выпускники школ.
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