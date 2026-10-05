Отопительный сезон в Казани начался в октябре, но часть домов получит платежку за сентябрь

«Этому удивляться не стоит», — заявили в исполкоме

Фото: Надира Хасанова

Отопительный сезон в Казани стартовал 1 октября — на сегодня тепло подали в 91% многоквартирных домов и 95% социальных учреждений Казани, сообщили в исполкоме. Однако части горожан платежки придут и за сентябрь. «Этому удивляться не стоит. Надо вспомнить, как все мы платили за отопление круглый год, включая самые жаркие летние месяцы», — заявил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тепло подали в 91% многоквартирных домов

По состоянию на сегодняшнее утро тепло подали в систему центрального отопления 91% многоквартирных домов Казани, или в 5 054 здания. Об этом заявил на аппаратном совещании в мэрии замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

По его словам, отопление уже включили также в 95% социальных учреждений. Тепло подано во все детсады, школы и все отдельно стоящие объекты здравоохранения.

— Работа продолжается. Оставшиеся 520 домов и 45 учреждений социальной сферы будут подключены в ближайшие дни, — заверил Гиниятуллин.

Напомним, в Казани отопительный сезон стартовал 1 октября. Тепло должны получить более 16 тыс. потребителей — многоквартирные дома, объекты соцсферы, коммерческие и промышленные организации.

При этом в части социальных учреждений отопление подали по заявкам досрочно, подчеркнул спикер. К 1 октября его получили уже 49 социально значимых объектов.



«Надо вспомнить, как все мы платили за отопление круглый год»

При этом в Казани насчитывается 689 домов без общедомовых приборов учета тепла. Там плата за отопление начисляется по нормативу равными долями в течение восьми месяцев, с сентября по апрель.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Таким образом, несмотря на начало отопительного периода в октябре, эти дома уже в сентябрьской квитанции получат начисление за отопление. Этому удивляться не стоит. Надо вспомнить, как все мы платили за отопление круглый год, включая самые жаркие летние месяцы, — заявил Гиниятуллин.

По его словам, после старта отопительного сезона в течение двух недель проводится отладка гидравлических и температурных параметров. «Батареи по всему городу нагреются не одновременно, для этого необходимо время», — сказал докладчик.

Свои вопросы горожане могут задать по номерам горячих линий, которые есть во всех районах, управляющих компаниях и профильных ведомствах, добавил Гиниятуллин.

Итоговые паспорта готовности должны получить к 15 ноября

В то же время в городе идет проверка готовности теплоснабжающих организаций. На данный момент паспорта готовности есть у 125 котельных «Казэнерго», Казанских тепловых сетей, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, районных котельных АО «Татэнерго», а также у 36 из 45 ведомственных котельных.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Теплоснабжающие организации закончат оформление разрешительной документации до 25 октября. Срок оформления итогового паспорта готовности к зиме в Казани — 15 ноября, — сказал замруководителя исполкома.

Решение о пуске тепла уже было принято во всех муниципалитетах

В целом по Татарстану раис республики Рустам Минниханов поручил подать тепло во все образовательные и медицинские учреждения с 5 октября. По состоянию на 3 октября было запущено 84% котельных, к работе приступили все муниципалитеты.

Татарстанский лидер напомнил, что нужно перевести аварийно-диспетчерские службы и ремонтные бригады на круглосуточный режим, обеспечить запас материально-технических ресурсов и оперативно реагировать на каждое обращение. Также раис республики распорядился обеспечить дороги противогололедными материалами и призвал водителей привыкать к зимнему стилю вождения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Решение о пуске тепла уже было принято во всех 45 муниципалитетах. По данным Ростехнадзора, 60 организаций в 22 районах еще не получили акты готовности. Паспорта для теплоснабжающих организаций нужно получить до 1 ноября, для муниципалитетов — до 20 ноября.