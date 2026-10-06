Законопроект о блокировке селлеров может «добить» малый бизнес

Российское правительство предлагает возложить на маркетплейсы функции налогового контроля

Фото: Реальное время

ФНС получит право блокировать продавцов на маркетплейсах, пункты выдачи заказов обложат налогом по кадастровой стоимости, а торговые площадки обяжут сообщать о нарушениях селлеров, если будет принят внесенный в Госдуму законопроект об изменениях Налогового кодекса. Подготовленный во исполнение Плана законопроектной деятельности правительства РФ, поручений президента и правительства России документ, в частности, предусматривает 100-тысячный штраф для цифровых платформ, которые не выявляют у продавцов налоговые риски и не передают эту информацию налоговикам. Подробнее о предлагаемых законодательных новациях, их обосновании и последствиях для резидентов торговых площадок — в материале «Реального времени».

Закон для тринадцати

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которому цифровые платформы должны быть наделены определенными функциями налогового администрирования и обязаны обеспечивать информационное взаимодействие между налоговым органом и партнерами маркетплейса. Если проще, то маркетплейсы будут обязаны выявлять у продавцов риски неправильного расчета или неполной уплаты налогов, а также сборов и страховых взносов. Перечень рисков утвердит ФНС. Платформы должны будут сообщать селлерам о выявленных рисках через личные кабинеты, а если в течение 30 дней продавец не опровергнет сомнения в соблюдении налоговой дисциплины — передавать информацию о нем налоговикам. За неисполнение этих обязанностей цифровые площадки будут карать штрафом в 100 тыс. рублей.



Реальное время / realnoevremya.ru

Такой же штраф грозит маркетплейсам за неисполнение поручения ФНС о блокировке продавца, который не явился в налоговую инспекцию по вызову для дачи объяснений либо не представил по требованию инспектора какие-либо документы. Поручение будет приходить всем продавцам.

Предлагаемые изменения должны коснуться не всех цифровых площадок, а только 13 крупнейших, которые входят в реестр Минэкономразвития России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, законопроект предусматривает включение пунктов приема и выдачи заказов маркетплейсов в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости (сейчас, если ПВЗ фактически не используется для выкладки товаров, демонстрации, обслуживания покупателей и расчетов, а представляет собой склад с зоной выдачи, его не относят к торговым объектам и налог начисляют по среднегодовой стоимости).

«Возникает риск»

— Предлагаемый законопроект фактически возлагает на цифровые платформы функции налогового контроля, хотя оценка налоговых рисков требует данных и компетенций, которыми располагают налоговые органы, а не оператор платформы, — прокомментировали «Реальному времени» предложение законодателей в пресс-службе RWB (Wildberries & Russ). — Техническая реализация таких требований также потребует доработки информационных систем и значительных организационных ресурсов. При этом возникает риск необоснованного ограничения деятельности добросовестных продавцов, если решение о блокировке будет приниматься на основании формально выявленного риска, а также риск необоснованного наложения штрафа на платформы в случае технических сбоев.

«Возникает риск необоснованного ограничения деятельности добросовестных продавцов, если решение о блокировке будет приниматься на основании формально выявленного риска». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В компании считают, что роль платформ в данном процессе должна заключаться в обеспечении технического информационного взаимодействия с ФНС, тогда как оценка налоговых рисков и принятие решений о мерах контроля должны оставаться в компетенции налоговых органов. И отметили, что при доработке законопроекта важно предусмотреть объективные критерии, адресность и соразмерность ограничений, переходный период для технической реализации, а также исключить ответственность платформ за обстоятельства, которые находятся вне их контроля.

В «Яндекс Маркете» и OZON на запрос «Реального времени» о готовности и, в частности, технической возможности контролировать налоговые риски селлеров, а также о возможных последствиях принятия данного закона для цифровых платформ и селлеров на момент опубликования материала не ответили.

«Рискуют попасть добросовестные»

— Если новый законопроект вступит в силу, маркетплейсам придется перестроить работу, хотят они того или нет, — говорит основатель ИТ-интегратора AWG Александр Хачиян. — На площадках работает много селлеров из «серой» и «черной» зон. Одни уходят от уплаты налогов, регулярно создавая фирмы-однодневки. Другие продают товар только за наличные и доставляют его самостоятельно. Вычислить их просто: оригинальный брендовый продукт у них стоит вдвое дешевле, чем у крупных ретейлеров. Покупатель голосует рублем, и ему неважно, насколько легально работает продавец.

Для государства борьба с теневым оборотом логична, подчеркивает эксперт: через маркетплейсы проходят крупные суммы, и доля средств, поступающих от селлеров, которые не платят налоги, может быть значительной, но в ближайшем будущем нововведение грозит маркетплейсам потерей многих селлеров.

Если законопроект примут, считает он, «черный» бизнес будет «вымываться», так как сверхприбыль исчезнет, но есть риск, что при этом пострадают и добросовестные продавцы:

— Можно провести аналогию с 115-ФЗ и тем, как банки применяли этот закон в самом начале. Тогда из-за слабой цифровизации они могли массово блокировать счета без разбора. Например, если начинающий бизнес получал сумму, сильно отличающуюся от обычных оборотов. Предпринимателю приходилось тратить время и деньги, чтобы доказать законность средств. С новым законом может сложиться похожая ситуация. ФНС по косвенным признакам может составить реестр продавцов для блокировки. Туда рискуют попасть добросовестные селлеры и те, кто в целом платит налоги, но допустил ошибку или недопонимание при общении с налоговой.

«Маркетплейсы несовершенны»

По мнению владельца бренда одежды PIVOVAROFF WEAR, казанского предпринимателя Сергея Пивоварова, предлагаемая законодателями мера больше направлена на тех, кто возит товар «вчерную» и использует схемы для обхода обязанности платить налоги:

— Для них это, конечно, проблема будет большая. Но и нам, производителям, которые в целом все делают «вбелую», это грозит проблемами. Начнем с того, что маркетплейсы несовершенны и допускают ошибки, особенно в финансовых историях. У них то цифры не бьются, то они дают неполные данные, и если они допустят какую-то ошибку и посчитают, что было какое-то нарушение, передадут информацию ФНС, а на самом деле его не было, это может вылиться в плохую историю для добросовестного продавца.

Пивоваров считает, что наделять полномочиями компанию, которая допускает ошибки такого рода, «не совсем правильно». К тому же он не понимает, как они могут оценивать риски и нарушения, если не обладают всей полнотой информации о финансовой деятельности продавца, не знают, из каких расходов складывается себестоимость товара, а имеют лишь данные о том, какая сумма от продажи товара поступила на расчетный счет.

— Брать за основу какую-то среднерыночную историю в этой категории товара неправильно, — говорит он. — Мы, к примеру, не просто продавец, мы бренд, который сам принимает решение, какую ставить цену товара, у которого себестоимость может быть выше, чем в среднем по рынку, — она зависит от используемых материалов. Скажем, обычная футболка за 400 рублей и брендовая за 2 000 — это не одна и та же категория товаров.

А еще, по мнению предпринимателя, маркетплейсы уже сейчас диктуют правила «в одну сторону» — штрафуют продавцов за любые погрешности и практически не несут финансовой ответственности за собственные ошибки. В таких условиях, когда у селлера «моментально, без разбирательств списываются деньги» за какие-либо нарушения, а сама платформа задерживает ему выплаты и отменяет ошибочные штрафы только после долгих разбирательств, давать маркетплейсам дополнительные возможности такого рода опасно.

Сооснователь бренда мусульманской женской одежды VEIL Рустам Кашапов считает, что предлагаемые российским правительством поправки к законодательству не просто грозят продавцам реальными убытками, но и далеко идущими последствиями не только для них, но и для бюджета:

— Блокировка означает, что продавец перестанет генерировать выручку. Получается, налоговая инспекция отрежет компанию от дохода. И как эта компания потом выплатит налоги, неустойки, сборы? Второе, насколько блокировка будет, так скажем, справедливой — это вопрос. А сам контроль за налоговой дисциплиной продавцов со стороны маркетплейса если и будет, то очень поверхностный. Как маркетплейс может отследить, соблюдают они налоговый режим или нарушают? И я думаю, что маркетплейсу и не нужно это делать — у него другие задачи. Тем более что налоговая инспекция и так видит, сколько чего продано, куда и сколько денег отправили. А предлагаемые меры я рассматриваю скорее как инструмент давления — чтобы предприниматели активнее отчитывались, чтобы собирать больше налогов.