Законопроект о блокировке селлеров может «добить» малый бизнес
Российское правительство предлагает возложить на маркетплейсы функции налогового контроля
ФНС получит право блокировать продавцов на маркетплейсах, пункты выдачи заказов обложат налогом по кадастровой стоимости, а торговые площадки обяжут сообщать о нарушениях селлеров, если будет принят внесенный в Госдуму законопроект об изменениях Налогового кодекса. Подготовленный во исполнение Плана законопроектной деятельности правительства РФ, поручений президента и правительства России документ, в частности, предусматривает 100-тысячный штраф для цифровых платформ, которые не выявляют у продавцов налоговые риски и не передают эту информацию налоговикам. Подробнее о предлагаемых законодательных новациях, их обосновании и последствиях для резидентов торговых площадок — в материале «Реального времени».
Закон для тринадцати
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которому цифровые платформы должны быть наделены определенными функциями налогового администрирования и обязаны обеспечивать информационное взаимодействие между налоговым органом и партнерами маркетплейса. Если проще, то маркетплейсы будут обязаны выявлять у продавцов риски неправильного расчета или неполной уплаты налогов, а также сборов и страховых взносов. Перечень рисков утвердит ФНС. Платформы должны будут сообщать селлерам о выявленных рисках через личные кабинеты, а если в течение 30 дней продавец не опровергнет сомнения в соблюдении налоговой дисциплины — передавать информацию о нем налоговикам. За неисполнение этих обязанностей цифровые площадки будут карать штрафом в 100 тыс. рублей.
Такой же штраф грозит маркетплейсам за неисполнение поручения ФНС о блокировке продавца, который не явился в налоговую инспекцию по вызову для дачи объяснений либо не представил по требованию инспектора какие-либо документы. Поручение будет приходить всем продавцам.
Предлагаемые изменения должны коснуться не всех цифровых площадок, а только 13 крупнейших, которые входят в реестр Минэкономразвития России.
Кроме того, законопроект предусматривает включение пунктов приема и выдачи заказов маркетплейсов в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости (сейчас, если ПВЗ фактически не используется для выкладки товаров, демонстрации, обслуживания покупателей и расчетов, а представляет собой склад с зоной выдачи, его не относят к торговым объектам и налог начисляют по среднегодовой стоимости).
«Возникает риск»
— Предлагаемый законопроект фактически возлагает на цифровые платформы функции налогового контроля, хотя оценка налоговых рисков требует данных и компетенций, которыми располагают налоговые органы, а не оператор платформы, — прокомментировали «Реальному времени» предложение законодателей в пресс-службе RWB (Wildberries & Russ). — Техническая реализация таких требований также потребует доработки информационных систем и значительных организационных ресурсов. При этом возникает риск необоснованного ограничения деятельности добросовестных продавцов, если решение о блокировке будет приниматься на основании формально выявленного риска, а также риск необоснованного наложения штрафа на платформы в случае технических сбоев.
В компании считают, что роль платформ в данном процессе должна заключаться в обеспечении технического информационного взаимодействия с ФНС, тогда как оценка налоговых рисков и принятие решений о мерах контроля должны оставаться в компетенции налоговых органов. И отметили, что при доработке законопроекта важно предусмотреть объективные критерии, адресность и соразмерность ограничений, переходный период для технической реализации, а также исключить ответственность платформ за обстоятельства, которые находятся вне их контроля.
В «Яндекс Маркете» и OZON на запрос «Реального времени» о готовности и, в частности, технической возможности контролировать налоговые риски селлеров, а также о возможных последствиях принятия данного закона для цифровых платформ и селлеров на момент опубликования материала не ответили.
«Рискуют попасть добросовестные»
Для государства борьба с теневым оборотом логична, подчеркивает эксперт: через маркетплейсы проходят крупные суммы, и доля средств, поступающих от селлеров, которые не платят налоги, может быть значительной, но в ближайшем будущем нововведение грозит маркетплейсам потерей многих селлеров.
Если законопроект примут, считает он, «черный» бизнес будет «вымываться», так как сверхприбыль исчезнет, но есть риск, что при этом пострадают и добросовестные продавцы:
— Можно провести аналогию с 115-ФЗ и тем, как банки применяли этот закон в самом начале. Тогда из-за слабой цифровизации они могли массово блокировать счета без разбора. Например, если начинающий бизнес получал сумму, сильно отличающуюся от обычных оборотов. Предпринимателю приходилось тратить время и деньги, чтобы доказать законность средств. С новым законом может сложиться похожая ситуация. ФНС по косвенным признакам может составить реестр продавцов для блокировки. Туда рискуют попасть добросовестные селлеры и те, кто в целом платит налоги, но допустил ошибку или недопонимание при общении с налоговой.
«Маркетплейсы несовершенны»
По мнению владельца бренда одежды PIVOVAROFF WEAR, казанского предпринимателя Сергея Пивоварова, предлагаемая законодателями мера больше направлена на тех, кто возит товар «вчерную» и использует схемы для обхода обязанности платить налоги:
Пивоваров считает, что наделять полномочиями компанию, которая допускает ошибки такого рода, «не совсем правильно». К тому же он не понимает, как они могут оценивать риски и нарушения, если не обладают всей полнотой информации о финансовой деятельности продавца, не знают, из каких расходов складывается себестоимость товара, а имеют лишь данные о том, какая сумма от продажи товара поступила на расчетный счет.
— Брать за основу какую-то среднерыночную историю в этой категории товара неправильно, — говорит он. — Мы, к примеру, не просто продавец, мы бренд, который сам принимает решение, какую ставить цену товара, у которого себестоимость может быть выше, чем в среднем по рынку, — она зависит от используемых материалов. Скажем, обычная футболка за 400 рублей и брендовая за 2 000 — это не одна и та же категория товаров.
А еще, по мнению предпринимателя, маркетплейсы уже сейчас диктуют правила «в одну сторону» — штрафуют продавцов за любые погрешности и практически не несут финансовой ответственности за собственные ошибки. В таких условиях, когда у селлера «моментально, без разбирательств списываются деньги» за какие-либо нарушения, а сама платформа задерживает ему выплаты и отменяет ошибочные штрафы только после долгих разбирательств, давать маркетплейсам дополнительные возможности такого рода опасно.
Сооснователь бренда мусульманской женской одежды VEIL Рустам Кашапов считает, что предлагаемые российским правительством поправки к законодательству не просто грозят продавцам реальными убытками, но и далеко идущими последствиями не только для них, но и для бюджета:
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