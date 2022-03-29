В лыжной гонке классическим стилем Алия Иксанова завоевала бронзу на чемпионате России

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алия Иксанова, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, вновь поднялась на подиум чемпионата России.

Главный национальный старт российской лыжной элиты проходит в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля. На трассах столицы Республики Коми выступают свыше 300 спортсменов из 42 регионов Российской Федерации.



29 марта лыжники состязались в гонках на 10/15 км классическим стилем с раздельным стартом. На своей коронной «десятке» классикой Алия показала третий результат, 12 секунд уступив Алисе Жамбаловой, и стала бронзовым призером. Золото выиграла олимпийская чемпионка Наталья Непряева.



— Гонка была тяжелой. С самого старта начала работать. На втором круге сильно закислились мышцы, до финиша пришлось терпеть. Поэтому немного проиграла на равнине. Но я, безусловно, рада индивидуальной медали на чемпионате России, — делится впечатлениями Алия Иксанова.



До окончания чемпионата России ей предстоит пройти еще два испытания. Лыжница примет участие в командном спринте и эстафете 4х5 км.