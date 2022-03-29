В лыжной гонке классическим стилем Алия Иксанова завоевала бронзу на чемпионате России
Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алия Иксанова, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, вновь поднялась на подиум чемпионата России.
Главный национальный старт российской лыжной элиты проходит в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля. На трассах столицы Республики Коми выступают свыше 300 спортсменов из 42 регионов Российской Федерации.
29 марта лыжники состязались в гонках на 10/15 км классическим стилем с раздельным стартом. На своей коронной «десятке» классикой Алия показала третий результат, 12 секунд уступив Алисе Жамбаловой, и стала бронзовым призером. Золото выиграла олимпийская чемпионка Наталья Непряева.
— Гонка была тяжелой. С самого старта начала работать. На втором круге сильно закислились мышцы, до финиша пришлось терпеть. Поэтому немного проиграла на равнине. Но я, безусловно, рада индивидуальной медали на чемпионате России, — делится впечатлениями Алия Иксанова.
До окончания чемпионата России ей предстоит пройти еще два испытания. Лыжница примет участие в командном спринте и эстафете 4х5 км.
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