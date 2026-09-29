«Давай инвестируем»: что ищут китайские инвесторы и кто им приглянулся в Татарстане

АИР переформатировало диалог с внешними инвесторами — на прямую связь с ними выходят управляющие промпарков

Фото: Сергей Козлов

Крупный производитель трансформаторов из КНР ищет площадку для локализации с большим складом и ж/д путями, «Цишен (Ляонин) Индастри» — в стадии изучения спроса на накопители энергии, московская «КЖ Групп» готова строиться практически «уже завтра» — с такими запросами приехали инвесторы на новый проект «Давай инвестируем», пилотировавший в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. «Обычно мы ведем эту работу в ручном режиме, а сейчас пробуем в публичном поле. Наша задача — помочь им найти точки соприкосновения», — пояснила глава АИР Талия Минуллина. Обнаружилось, что аренда площадей в промпарках не всем по душе — бизнес предпочитает брать в собственность. Подобнее — в материале «Реального времени».

Из ручного режима — в публичное поле

Талия Минуллина запустила сегодня обновленный формат встреч с частными инвесторами, заинтересованными в развитии бизнеса в Татарстане. Если раньше диалоги строились вокруг главы муниципалитета, как «отца» земли и «гаранта» инвестиций, то теперь проект «Муниципального часа» творчески переформатировали. Акцент сместился на практическое взаимодействие. По задумке, на прямую связь с ними должны выходить управляющие промпарков, где и «оседает» инвестиционный капитал. На участие в старте проекта откликнулись 4 внешних инвестора из КНР, Индии и Москвы, и управляющие 5 промышленных парков — «Развитие» (Нижнекамск — Менделеевск), КИП «Мастер» (Набережные Челны), «Тюлячи», Свияжский мультимодальный логистический центр и лаишевский «Инн Парк-Казань», подконтрольный группе «Дорхан» российского предпринимателя Александра Ханина.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Перезагрузка проекта продиктована новым политическим циклом, наступившим после послания главы республики и выборов в Госдуму. При этом ключевой фигурой остается инвестор, а главной темой — возможности масштабирования бизнеса.

Проект «Давай инвестируем» — это площадка, где инвесторы встречаются с управляющими индустриальных парков со свободными участками. У проекта несколько целей.

— Во-первых, мы переводим работу, которую раньше вели в ручном режиме, в публичный и прозрачный формат (и оттого страшно, как бы не «увели»), — заметила глава АИР. — Во-вторых, мы стремимся повысить загрузку промышленных парков. Наша задача — помочь им найти точки соприкосновения и перейти к предметным переговорам. А понравятся ли они друг другу, узнаем сегодня вместе», — сказала она в манере телеведущей Ларисы Гузеевой. Из-за этого журналисты шутливо окрестили новый формат как бизнес-версию популярной программы «Давай поженимся».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Тот, у кого есть все по заявленным требованиям»

Наиболее подготовленные требования к будущей локации изложила гендиректор «КЖ Групп» Наталия Тонконогова. Московская компания занимается изготовлением резиновых покрытий для детских и спортивных площадок из резиновой крошки. Имеет небольшое производство в Подмосковье. Но в связи с разработкой технологии по выпуску цветной каучуковой крошки предприятие решило открыть производство в Татарстане.

— «КЖ Групп» уже получило первые предложения (речь идет о Богатых Сабах, — прим. ред.), они очень интересные по сравнению с тем, что у нас сейчас есть в Москве и Подмосковье, — отметила Тонконогова. По ее словам, предприятие закупило новое оборудование, которое прибудет в Россию в конце ноября — декабре. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн рублей, вложено 60 млн рублей.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Какие требования к локации? Во-первых, площадь не менее 1 га. Во-вторых, мощность по техприсоединению 1 МВт. «Это главное, к сожалению, не все могут нам предложить». В третьих, хотелось запуститься как можно быстрее, т.е. площадка должна быть готова к тому, чтобы строиться. Близость к автодорогам, так как сырье доставляется машинами. Железная дорога не нужна.

— Из всех, кто здесь присутствует, я тот, у кого есть все по заявленным требованиям, — отреагировал гендиректор частного промпарка «Созидание» Марат Мифтахов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Ваше решение о строительстве окончательное или рассматриваете разные варианты? — поинтересовался коммерческий директор КИП «Мастер» Артем Матвеев.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Он пояснил, что парк сдает в аренду под производство, и это выгоднее, чем брать в собственность. «У нас снимают площадь целые заводы. Например, «Хайер» по производству холодильников», — уточнил он. Руководство КИП «Мастер» считает, что аренда в 500 рублей за 1 кв. м помогает резиденту освобождать средства при покупке и направлять на производство. В ответ глава КЖ сообщила, что рассматривает аренду земли с правом выкупа в дальнейшем.

В Китае собирают за 27 дней, а в РФ сроки поставок — более 110 дней

Крупный производитель трансформаторов из КНР ищет площадку для локализации с большим складом и ж/д путями. Председатель совета директоров компании Люн Тау зарегистрировал российское юрлицо «Казанский трансформатор» в Казани. Его гендиректор Борис Баев рассказал, что компания собирается локализовать производство трансформаторов всей линейки мощности. Правда, локализация планируется в несколько этапов по мере изучения спроса со стороны крупных игроков — Россети, крупных промышленных предприятий на перспективу до 2045 года. Исходя из этих данных, будет приниматься решение о том, какой номенклатуры высоковольтного оборудования трансформаторов делать локализацию и в какой последовательности, сказал он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Требования: наличие складского помещения 1 000 кв. м с отоплением и прочим. «Нас интересует не только склад под данные технические условия, но и возможность выкупа земельного участка под этим складом площадью 2—3 гектара земли. Это одно из таких условий, которое обязательно», — сказал он.

Впрочем, и без исследований ясно, что спрос на трансформаторы высок. «Очень часто мы наблюдаем, как некоторые технопарки вынуждены покупать мощные трансформаторы по высокой цене, а сроки поставок составляют 110 дней», — сообщил он. В Китае трансформатор собирают за 27 дней. В настоящее время Лин Тау обсуждает с акционерами локализацию и финансовый план. В конце октября будет представлен итоговый план.

Другая китайская компания «Цишен (Ляонин) Индастри» специализируется на выпуске накопителей энергии и солнечных панелей для ветрогенерации. Гендиректор Ли Цилун сообщил, что они находятся в стадии изучения спроса на накопители энергии, после чего примут решение об объеме инвестиций. При этом они не нуждаются в проведении НИОКР, так как заходят в Россию со зрелыми технологиями. Китайским компаниям важны налоговые льготы.

Какие льготы «останутся навсегда», а какие «могут уйти»

Но тут есть заминка, ведь федеральные власти меняют условия. «На текущий момент федеральные льготы ежегодно пролонгируются, и эксперты рассчитывают на сохранение этого механизма привлечения инвестиций. Думаю, их не отменят», — рассказал «Реальному времени» директор ООО УКПП «Развитие» Константин Пучкин.

предоставлено пресс-службой АИР

Больше уверенности внушают региональные и муниципальные стимулы. «Мы предоставляем землю в собственность бесплатно, арендная плата отсутствует. Эти муниципальные льготы не имеют обратной силы. Инфраструктура и подключение к сетям также обеспечены за счет бюджета на постоянной основе. Бессрочно действует и льготный тариф на электроснабжение», — пояснил он.

Основная сложность для инвестора заключается в неопределенности: важно понимать, какие преференции закреплены навсегда, а какие носят временный характер, полагает он. В этом и сложность — нужно знать, какие льготы «останутся навсегда», а какие «могут уйти».

Причем уйдут или не уйдут — еще тоже до конца не ясно. Иначе говоря, четкого понимания долгосрочности действия федеральных льгот пока нет.



1 / 21 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов