«Давай инвестируем»: что ищут китайские инвесторы и кто им приглянулся в Татарстане
АИР переформатировало диалог с внешними инвесторами — на прямую связь с ними выходят управляющие промпарков
Крупный производитель трансформаторов из КНР ищет площадку для локализации с большим складом и ж/д путями, «Цишен (Ляонин) Индастри» — в стадии изучения спроса на накопители энергии, московская «КЖ Групп» готова строиться практически «уже завтра» — с такими запросами приехали инвесторы на новый проект «Давай инвестируем», пилотировавший в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. «Обычно мы ведем эту работу в ручном режиме, а сейчас пробуем в публичном поле. Наша задача — помочь им найти точки соприкосновения», — пояснила глава АИР Талия Минуллина. Обнаружилось, что аренда площадей в промпарках не всем по душе — бизнес предпочитает брать в собственность. Подобнее — в материале «Реального времени».
Из ручного режима — в публичное поле
Талия Минуллина запустила сегодня обновленный формат встреч с частными инвесторами, заинтересованными в развитии бизнеса в Татарстане. Если раньше диалоги строились вокруг главы муниципалитета, как «отца» земли и «гаранта» инвестиций, то теперь проект «Муниципального часа» творчески переформатировали. Акцент сместился на практическое взаимодействие. По задумке, на прямую связь с ними должны выходить управляющие промпарков, где и «оседает» инвестиционный капитал. На участие в старте проекта откликнулись 4 внешних инвестора из КНР, Индии и Москвы, и управляющие 5 промышленных парков — «Развитие» (Нижнекамск — Менделеевск), КИП «Мастер» (Набережные Челны), «Тюлячи», Свияжский мультимодальный логистический центр и лаишевский «Инн Парк-Казань», подконтрольный группе «Дорхан» российского предпринимателя Александра Ханина.
Перезагрузка проекта продиктована новым политическим циклом, наступившим после послания главы республики и выборов в Госдуму. При этом ключевой фигурой остается инвестор, а главной темой — возможности масштабирования бизнеса.
Проект «Давай инвестируем» — это площадка, где инвесторы встречаются с управляющими индустриальных парков со свободными участками. У проекта несколько целей.
— Во-первых, мы переводим работу, которую раньше вели в ручном режиме, в публичный и прозрачный формат (и оттого страшно, как бы не «увели»), — заметила глава АИР. — Во-вторых, мы стремимся повысить загрузку промышленных парков. Наша задача — помочь им найти точки соприкосновения и перейти к предметным переговорам. А понравятся ли они друг другу, узнаем сегодня вместе», — сказала она в манере телеведущей Ларисы Гузеевой. Из-за этого журналисты шутливо окрестили новый формат как бизнес-версию популярной программы «Давай поженимся».
«Тот, у кого есть все по заявленным требованиям»
Наиболее подготовленные требования к будущей локации изложила гендиректор «КЖ Групп» Наталия Тонконогова. Московская компания занимается изготовлением резиновых покрытий для детских и спортивных площадок из резиновой крошки. Имеет небольшое производство в Подмосковье. Но в связи с разработкой технологии по выпуску цветной каучуковой крошки предприятие решило открыть производство в Татарстане.
— «КЖ Групп» уже получило первые предложения (речь идет о Богатых Сабах, — прим. ред.), они очень интересные по сравнению с тем, что у нас сейчас есть в Москве и Подмосковье, — отметила Тонконогова. По ее словам, предприятие закупило новое оборудование, которое прибудет в Россию в конце ноября — декабре. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн рублей, вложено 60 млн рублей.
Какие требования к локации? Во-первых, площадь не менее 1 га. Во-вторых, мощность по техприсоединению 1 МВт. «Это главное, к сожалению, не все могут нам предложить». В третьих, хотелось запуститься как можно быстрее, т.е. площадка должна быть готова к тому, чтобы строиться. Близость к автодорогам, так как сырье доставляется машинами. Железная дорога не нужна.
— Из всех, кто здесь присутствует, я тот, у кого есть все по заявленным требованиям, — отреагировал гендиректор частного промпарка «Созидание» Марат Мифтахов.
— Ваше решение о строительстве окончательное или рассматриваете разные варианты? — поинтересовался коммерческий директор КИП «Мастер» Артем Матвеев.
Он пояснил, что парк сдает в аренду под производство, и это выгоднее, чем брать в собственность. «У нас снимают площадь целые заводы. Например, «Хайер» по производству холодильников», — уточнил он. Руководство КИП «Мастер» считает, что аренда в 500 рублей за 1 кв. м помогает резиденту освобождать средства при покупке и направлять на производство. В ответ глава КЖ сообщила, что рассматривает аренду земли с правом выкупа в дальнейшем.
В Китае собирают за 27 дней, а в РФ сроки поставок — более 110 дней
Крупный производитель трансформаторов из КНР ищет площадку для локализации с большим складом и ж/д путями. Председатель совета директоров компании Люн Тау зарегистрировал российское юрлицо «Казанский трансформатор» в Казани. Его гендиректор Борис Баев рассказал, что компания собирается локализовать производство трансформаторов всей линейки мощности. Правда, локализация планируется в несколько этапов по мере изучения спроса со стороны крупных игроков — Россети, крупных промышленных предприятий на перспективу до 2045 года. Исходя из этих данных, будет приниматься решение о том, какой номенклатуры высоковольтного оборудования трансформаторов делать локализацию и в какой последовательности, сказал он.
Требования: наличие складского помещения 1 000 кв. м с отоплением и прочим. «Нас интересует не только склад под данные технические условия, но и возможность выкупа земельного участка под этим складом площадью 2—3 гектара земли. Это одно из таких условий, которое обязательно», — сказал он.
Впрочем, и без исследований ясно, что спрос на трансформаторы высок. «Очень часто мы наблюдаем, как некоторые технопарки вынуждены покупать мощные трансформаторы по высокой цене, а сроки поставок составляют 110 дней», — сообщил он. В Китае трансформатор собирают за 27 дней. В настоящее время Лин Тау обсуждает с акционерами локализацию и финансовый план. В конце октября будет представлен итоговый план.
Другая китайская компания «Цишен (Ляонин) Индастри» специализируется на выпуске накопителей энергии и солнечных панелей для ветрогенерации. Гендиректор Ли Цилун сообщил, что они находятся в стадии изучения спроса на накопители энергии, после чего примут решение об объеме инвестиций. При этом они не нуждаются в проведении НИОКР, так как заходят в Россию со зрелыми технологиями. Китайским компаниям важны налоговые льготы.
Какие льготы «останутся навсегда», а какие «могут уйти»
Но тут есть заминка, ведь федеральные власти меняют условия. «На текущий момент федеральные льготы ежегодно пролонгируются, и эксперты рассчитывают на сохранение этого механизма привлечения инвестиций. Думаю, их не отменят», — рассказал «Реальному времени» директор ООО УКПП «Развитие» Константин Пучкин.
Больше уверенности внушают региональные и муниципальные стимулы. «Мы предоставляем землю в собственность бесплатно, арендная плата отсутствует. Эти муниципальные льготы не имеют обратной силы. Инфраструктура и подключение к сетям также обеспечены за счет бюджета на постоянной основе. Бессрочно действует и льготный тариф на электроснабжение», — пояснил он.
Основная сложность для инвестора заключается в неопределенности: важно понимать, какие преференции закреплены навсегда, а какие носят временный характер, полагает он. В этом и сложность — нужно знать, какие льготы «останутся навсегда», а какие «могут уйти».
Причем уйдут или не уйдут — еще тоже до конца не ясно. Иначе говоря, четкого понимания долгосрочности действия федеральных льгот пока нет.
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