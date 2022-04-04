«Нижнекамскнефтехим» подвел итоги II «Кейс-Challenge» для школьников и студентов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Конкурс набирает обороты



Управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР, организовало для учащихся профильных учебных заведений II «Кейс-Challenge». Участниками конкурса стали ученики 9-х классов школ-партнеров, студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки, а также НХТИ.



Для каждой целевой группы были предусмотрены свои кейсы для решения. Вопросы и задания, которые предложили разработчики, были интересные и сложные одновременно. Например, какие последствия для экосистемы леса несет сокращение популяции волков? Какая связь между кессонной болезнью и процессом сушки каучука? Ознакомившись с заданиями, участники чемпионата представили на суд жюри свои проекты решений.



— Конкурс стал традиционным. Он проходит второй год. В прошлом году поступило более 20 работ, в этом — более 50. «Кейс -Challenge» проходит в несколько этапов. Кейсы разработаны сотрудниками нашего Научно-технологического центра. Задания приближены к деятельности «Нижнекамскнефтехима». Эти ребята — потенциальные работники нашего предприятия. Мы ведем серьезную профориентационную работу в школах, ссузе и вузе, — отметил директор учебного центра по подготовке персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алексей Бочкарев.

Авторы лучших решений представили свои работы на финальном очном этапе в колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Из более чем 50 заявок эксперты отобрали 11 лучших работ.



«Кейсы направлены на исследование технических задач»



Свою презентацию перед экспертным жюри защищала ученица 9-го профильного класса лицея №37 Камиля Музафарова. В будущем девочка мечтает связать свою судьбу с нефтехимией.



— Конкурс очень интересный, познавательный. Я выбрала тему «Свойство воды». Пока готовилась, узнала много нового, познакомилась с интересными людьми. Уверена, что все эти знания пригодятся в будущем. Я планирую поступать в НХТИ, после его окончания устроиться на работу на «Нижнекамскнефтехим», — сказала Камиля.



Давид Татаринов — еще один финалист «Кейс-Challenge». Молодой человек учится на первом курсе в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева по специальности «переработка нефти и газа».



— Мой брат работает начальником цеха на «Нижнекамскнефтехиме». Я им горжусь, поэтому решил пойти по его стопам. Конкурс «Кейс-Challenge» дает возможность узнать тонкости работы на нефтехимическом предприятии, — поделился впечатлениями Давид.



Жюри конкурса отметило, что все проекты, дошедшие до финала, отличаются интересной подачей информации, красочными презентациями и глубокими познаниями заданной темы. К слову, участникам «Кейс-Challenge» предстояло не только защитить свою работу, но и ответить на вопросы экспертов.



Топ-3 лучших работодателей



По мнению нефтехимиков, создание действенной системы профориентации, способствующей формированию у молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями и индивидуальными особенностями, — одно из приоритетных направлений в деятельности предприятия.



— Наши кейсы направлены на исследование технических задач, которые включают такие предметы, как химия, физика, математика. Изучение тем позволит ребятам понимать, в каком направлении развивается промышленность, какие задачи решает современная нефтехимия. Это поможет им определиться с выбором профессии, — отмечает заместитель главного технолога «Нижнекамскнефтехима» Гузель Гилаева.



Партнерами «Нижнекамскнефтехима» по подготовке кадров являются колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, Нижнекамский химико-технологический институт и Казанский национальный исследовательский технологический университет. Выпускники этих учебных заведений могут не только получить востребованную профессию, но и стабильное рабочее место со всеми социальными гарантиями. К слову, в 2021 году на предприятие трудоустроился 351 выпускник профильных учебных заведений.



Стоит отметить, что СИБУР, согласно исследованию консалтинговой компании FutureToday, входит в топ-3 лучших компаний-работодателей среди студентов профильных вузов.

