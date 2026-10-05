Рестораны Татарстана — от провала в ковид до охлаждения: что показала пятилетка
Пять лет, четыре кризиса и один усталый рынок: как казанский общепит вырос вдвое — и выдохся
За пять лет оборот общепита Татарстана вырос с 46,6 до 98,7 млрд рублей — в 2,1 раза. Но годовые темпы роста падают: с 14,8% в 2023-м до 5,5% в 2025-м, а август 2026-го показал рост всего 3,1%. Рестораторы рассказали «Реальному времени», что держит выручку и почему гости стали реже заходить.
С мая по август — высокий сезон в ресторанном бизнесе. За последние пять лет — с 2022 по 2026 год — оборот общественного питания в Татарстане прошел путь от 15,1 млрд рублей в 2021 году до 36,9 млрд в 2026-м. Рост в абсолютных цифрах — больше чем в два раза. Но за этими цифрами стоят совершенно разные этапы: постковидный прыжок, стагнация, бурное восстановление и постепенное замедление темпов. Редакция «Реального времени» проанализировала данные Татарстанстата за последние пять лет. Подробности в материале.
2021: прыжок после ковида
Лето 2021 года стало периодом взрывного восстановления после провального 2020-го. Май показал рост на 99% к маю 2020 года, июнь — 66,5%, июль — 35,6%, август — 27%. Темпы замедлялись от месяца к месяцу, и это закономерно: база 2020 года была экстремально низкой, и по мере ее обнуления процентные показатели возвращались к норме. В абсолютных значениях май — август 2021 года принесли 15,1 млрд рублей. Весь год закрылся на 46,6 млрд — рост 17,8% к 2020-му.
Стагнация 2022 года
2022 год оказался самым тяжелым из рассматриваемой пятерки. Май — август прошли со снижением: май — 98,6% к маю 2021-го, июнь — 99,2%, июль — 98,4%. Из четырех летних месяцев рост зафиксирован в одном, августе, и то минимальный — 1,4%. Абсолютные значения за май — август достигли 17,4 млрд рублей, но это номинальный рост: в сопоставимых ценах общепит фактически стоял на месте. Весь 2022 год — 54,7 млрд рублей, всего +3,6% к 2021-му.
И ренессанс 2023-го
После стагнации рынок отыграл падение — и с запасом. Май 2023-го показал рост 26,9% к маю 2022-го, июнь — 18,1%, июль — 18%, август — 15%. Все четыре месяца — двузначный рост, причем максимальный пришелся на май, когда эффект низкой базы 2022 года сказался сильнее всего. За май — август 2023 года оборот составил 21,7 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Второй квартал принес 16,4 млрд (22,2% к 2022 году), первое полугодие — 32,0 млрд (20,6%). Весь 2023 год закрылся на 67,3 млрд с ростом 14,8% — лучший годовой показатель за рассматриваемый период.
2024: рост продолжается, но странными темпами
Динамика 2024 года стала более сдержанной и менее предсказуемой. Май прибавил всего 3,6% к маю 2023-го — резкое падение темпов после 26,9% годом ранее. Зато июнь сразу выдал 14,8%, июль — 14,4%, август — 12,4%. Такая неравномерность, скорее всего, связана с эффектом высокой базы: май 2023-го был аномально сильным (26,9%), и повторить такой скачок было невозможно. В абсолютных значениях май — август 2024 года составили 26,5 млрд рублей. Второй квартал — 19,4 млрд (8%), первое полугодие — 37,2 млрд (6,3%). Годовой оборот достиг 80,2 млрд — 8,8% к 2023-му.
2025: цифры пересмотрели
Первоначально опубликованные данные за 2025 год выглядели оптимистично: май — 8,1 млрд рублей (+10% к 2024-му), июнь — 7,9 млрд (+5,1%), июль — 7,9 млрд (+5,8%), август — 8,2 млрд (+6,2%). Май — август в сумме — 32,1 млрд. Годовой оборот — 97,3 млрд, +7,5% к 2024-му.
Однако отчет за 2026 год, который держит уточнённые данные за 2025-й, и корректировка существенная. Май остался стабильным — 8,1 млрд рублей, а рост снизился с 10% до 0,7%. Июнь: с 7,9 до 7,7 млрд, рост упал с 5,1% до 0,5%. Июль: с 7,9 до 7,7 млрд, рост уменьшился с 5,8% до 5,5%. Август: с 8,2 до 8,3 млрд, здесь динамика увеличилась вырос с 6,2% до 9,8%. Уточненный годовой оборот — 98,7 млрд, 5,5% к 2024-му (против первоначальных 7,5%).
2026: рост есть, но затухает
Май — август 2026 года принесли 36,9 млрд рублей. Рост к тем же месяцам 2025-го (по уточненным данным) составил 13,1% в мае, 9,5% в июне, 5,3% в июле и 3,1% в августе. Тренд очевиден: начало лета сильное, но к августу темпы падают более чем в четыре раза — с 13,1% до 3,1%. Второй квартал составил 28,5 млрд (+9,2%), первое полугодие — 55 млрд (+8,1%).
Если смотреть на годовые результаты, картина такая. В 2021 году оборот составил 46,6 млрд рублей. Через год — 54,7 млрд, но это был почти нулевой рост в реальном выражении. Затем 2023-й — 67,3 млрд, 2024-й — 80,2 млрд, уточненный 2025-й — 98,7 млрд. За пять лет рынок вырос в 2,1 раза. Но если выстроить годовые темпы роста в ряд — 14,8%, потом 8,8 и 5,5%, то видно, что с каждым годом прибавить все труднее. По данным января — августа 2026-го (7,1% к прошлому году), в целом за год можно ожидать что-то в районе 105–106 млрд — то есть плюс 7–8% к 2025-му. Охлаждение рынка пока не критичное, но тренд устойчивый.
За летние месяцы оборот вырос с 15,1 млрд в 2021 году до 36,9 млрд в 2026-м — в 2,4 раза. Но год к году динамика сильно разная. 2022-й прибавил 14,9% — но только потому, что цены выросли, в реальном выражении общепит стоял. 2023-й дал 25,2%, 2024-й — 21,8%, уточненный 2025-й — 19,9%, 2026-й — 16,3%. Цифры каждый год скромнее. В 2023 году каждый летний месяц рос на 15–27% к прошлому году — это была аномалия на фоне низкой базы. К августу 2026-го рост упал до 3,1%.
«Выручка растет — экономика падает»
По выручкам за лето 2026 года ReLab Family идет на уровне чуть выше 2023-го, но ниже 2024-го и ниже 2025-го, рассказал журналисту «Реального времени» Артур Галайчук основатель холдинга и создатель современной барной индустрии Казани:
В пресс-службе комитета по развитию туризма Казани изданию заявили:
— Замедление темпов роста оборота действительно отражает изменение ситуации на рынке, однако не стоит связывать его исключительно со снижением спроса. Сегодня на показатели одновременно влияют несколько факторов: средний чек, рост себестоимости, потребительский спрос и динамика туристического потока. Для Казани при этом важно разделять локальный и туристический спрос. Город продолжает принимать большое количество гостей, и рестораны остаются одной из важных составляющих туристического опыта. При этом поведение потребителей становится более рациональным. Поэтому сегодня рост оборота — это не только вопрос увеличения количества посетителей. Для ресторанного рынка все большее значение имеют средний чек, частота посещений и способность заведения предложить гостю уникальный опыт. Август не надо рассматривать как однозначный сигнал снижения интереса к Казани. На динамику конкретного месяца влияет множество факторов, для объективной оценки правильнее смотреть не на один месяц, а на сезон в целом. При этом конкуренция внутри ресторанного рынка действительно становится выше. Для Казани это скорее показатель развития гастрономической среды: растет количество и разнообразие предложений, появляются новые форматы, усиливается качество сервиса.
«Слабые умрут, сильные похудеют»
Замедление рынка ощущается, заявил в разговоре с «Реальным временем» Раис Валеев, ресторатор, основатель и совладелец ресторанного холдинга Atalar:
Выручку держит «в большей степени средний чек», отмечает Юлия Супруненко, PR-директор ресторанного союза Memsol:
— По нашему флагманскому заведению, «Сказке», средний чек вырос значительно, но количество чеков сократилось примерно на 15% — весомое сокращение. При этом план, поставленный на этот год, мы выполняем, и он естественно больше, чем аналогичный месяц прошлого года. То есть рост есть, рост среднего чека есть, но реально гостей меньше. Казанцы и гости республики стали максимально выборочны. До апреля эконом-сегмент чувствовал себя намного комфортнее, чем средний премиум. Честно, я не понимаю, как выживет премиум-сегмент в нынешних условиях — не знаю, как нужно изворачиваться и что делать. Спад трафика в августе по сравнению с июнем и июлем присутствует — он есть в любом летнем месяце. Я не понимаю данные, которые дает республиканский комитет по туризму, но явно, что туристов в Казани этим летом намного меньше. С чем это связано, честно, не знаю, но факт остается фактом — гостепоток снижен. У «Сказки» почти половина выручки — это гости республики, туристы, мы нацелены именно на них. Спад есть, и мы вынуждены переориентироваться на местного жителя. Нас спасает доставка — мы ее раскачиваем, серьезно занимаемся этим направлением. Средний чек вырос, в том числе по сравнению с августом прошлого года.
Что касается падения, то оно было очевидно, считает ресторатор, основатель и владелец сети P.love Нурислам Шарифулин:
— Этот год сильно уникальный, и внешняя среда вносит свои новые вводные, делая прошлогодние ориентиры не релевантными. Нам приходится каждый раз угадывать причину поведения гостей. Ждали от августа больше, а он так не думает. Падение есть, заведения закрываются, но кто-то открывается — пожелаем им удачи. Как итог: слабые умрут, сильные похудеют. Падение неминуемо, а о причинах можно говорить долго, но все это лишь гипотезы. Вот было бы здорово, если бы все резко перестали открываться и год поработали над улучшением действующих проектов. Тогда бы спрос не размывался, эффективность всей индустрии повысилась, аппетиты арендодателей уменьшились, заведения стали бы только лучше — и денег много сэкономили бы все, — считает Валерий Плихта ресторатор, управляющий партнер Make More Group и совладелец заведений в Казани, таких как бар «Море», бар Zero.
Ранее «Реальное время» опросило казанских рестораторов насчет использования искусственного интеллекта.
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