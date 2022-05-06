Нефтехимики поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С заботой и вниманием к каждому фронтовику и труженику тыла

Представители администрации и профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» в преддверии Дня Победы посетили с подарками и добрыми словами ветеранов и тружеников тыла — бывших работников предприятия, а также провели праздничную встречу.

Ветеран Великой Отечественной войны Фаузи Тазиев встретил гостей в добром здравии и бодром расположении духа. Председатель профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков, председатель Совета ветеранов Рашит Валиуллин, председатель профкома завода ДБиУВС Александр Ворошнин рассказали ветерану о новостях производства, вспомнили о пуске первых производств, пожелали ему крепкого здоровья и искренне поблагодарили за воинские подвиги.

Сила духа у 96-летнего ветерана родом из детства: после ранней смерти отца ему пришлось работать в колхозе наравне со взрослыми. С началом войны все взрослое население ушло на фронт, главной рабочей силой стали женщины и подростки. В 1943 году Файзи Бикмухаметовича призвали в армию. Воевал он на Дальнем Востоке артиллеристом.

Лидию Петровну Романову навестил председатель профкома завода СК Радик Зарипов. В ноябре ей исполнится 93 года, но она прекрасно помнит военное время.

— Когда началась война, мне было 12 лет. Детство кончилось, мы работали наравне со взрослыми. Голодали, но не унывали. Старший брат погиб, отец вернулся калекой: пуля задела позвоночник. На месте ранения у него ямка осталась. Мы, дети, разглядывали ее, а братишка Ваня говорил: «Бать, можно, когда ты умрешь, я пулю вытащу и себе оставлю». Отец, конечно, не разрешил. «С собой заберу», — сказал. Сейчас смешно вспоминать, — поделилась Лидия Романова.

Председатель профкома цеха 1141 Азат Валишин посетил 92-летнюю труженицу тыла Марию Алексеевну Калинину. Ее военное детство прошло в Чапаевске на сельхозработах.

— Собирали колоски с поля, картошку, свеклу, — рассказала Мария Калинина. — Помню холод, голод, грязь. Но мы не боялись работы, лишь бы побить фашистов.

За доблестный труд в Великой Отечественной войне Мария Алексеевна награждена медалью. В Нижнекамск она переехала с семьей в 1966 году. Долгие годы работала на «Нижнекамскнефтехиме» в плановом отделе. Прошла путь от экономиста до заместителя начальника планового отдела предприятия, а уже на пенсии трудилась в НТЦ.

Мария Калинина — из когорты легендарных первостроителей, при непосредственном участии которых возводился город и химкомбинат. Многие годы она работала под руководством первого генерального директора предприятия Николая Васильевича Лемаева, который лично принял ее на работу. За многолетний добросовестный труд она отмечена почетными званиями «Ветеран труда» и «Ветеран производственного объединения «Нижнекамскнефтехим».

«День Победы всегда встречаю с хорошим настроением»

Посетили своих подопечных профсоюзные лидеры управления железнодорожного транспорта, ООО «УАТ-НКНХ», завода ОиГ, ООО «УОП-НКНХ».

На учете в Совете ветеранов предприятия состоят два участника Великой Отечественной войны и 63 труженика тыла. Каждого из них посетили председатели профсоюзных комитетов, поздравили с праздником и передали подарки. Кроме этого, все получили от предприятия праздничные материальные выплаты, а 6 мая их пригласили на встречу за праздничным столом. Ветераны войны, труженики тыла и те, кто стоял у истоков нефтехимического производства, смогли вдоволь пообщаться, узнать последние новости и вспомнить былую молодость. Получать такие приглашения для них приятное событие.

— Спасибо нашему предприятию, о нас помнят, не забывают, навещают, интересуются нашими делами. Я День Победы всегда встречаю с хорошим настроением, я встречал его в 1945 году, это великое дело, — поделился ветеран Великой Отечественной войны Анас Хайруллин.

Встреча получилась очень душевной. Ветераны и первостроители вспомнили свои годы, проведенные на производстве, обсудили успехи предприятия.

— В преддверии большого праздника, Дня Победы, мы традиционно встречаемся с нашими ветеранами, тружениками тыла, ветеранами — первостроителями нашего предприятия, посещаем их на дому для того, чтобы еще раз сказать слова благодарности за тот огромный вклад, который они сделали для города, для предприятия, для нас в целом. Мы стараемся всегда их поддерживать, — рассказал начальник управления по обеспечению условий труда и работы с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим» Денис Баландин.