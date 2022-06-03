Совет директоров НКНХ рассмотрит вопрос о назначении нового гендиректора предприятия

Фото: Максим Платонов (архив)

Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рассмотрит вопрос о назначении новым генеральным директором предприятия Игоря Климова. Он продолжит работать в качестве члена правления СИБУРа, являясь стратегическим лидером функции «Эффективность производства» (ФЭП).



На данный момент НКНХ возглавляет Айрат Сафин. Его предложено назначить главой «Казаньоргсинтеза». Данный вопрос уже вынесен на рассмотрение совета директоров предприятия.

Игорь Климов начал работать в СИБУРе в 2007 году на «Томскнефтехиме». Затем он руководил внедрением производственной системы на предприятиях компании. В 2017 году возглавил «ЗапСибНефтехим». В марте 2021 года перешел в Корпоративный центр на должность члена правления — управляющего директора по эффективности производства.



Климов обладает званием «Привилегированный горный инженер». Также он награжден почетным знаком Тобольска «За заслуги перед городом». Дважды кавалер ордена «За заслуги перед химической индустрией» I степени.

Диана Жиленкова