Общественники Нижнекамска смогут выбирать одну программу-победителя «Формулы хороших дел»
На втором заседании общественного совета «Нижнекамскнефтехима», который состоялся накануне, была затронута тема реализации нижнекамских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».
Помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина рассказала о таких значимых мероприятиях, как мастер-классы от лучших российских педагогов-практиков для нижнекамских учителей математики, физики, химии, которые прошли в конце августа, о предстоящем семейном литературном фестивале с участием известных российских писателей «Сила слова».
Он состоится с 16 по 18 сентября, его могут посетить все желающие. В середине ноября пройдет масштабный научный фестиваль для детей на базе новой школы «Адымнар», а в ближайшее время в детском эколого-биологическом центре откроется мастерская ресайклинга, по изготовлению из пластиковых отходов полезных вещей.
— Это все крупные региональные проекты, а на муниципальном уровне «Формула хороших дел» реализует местные проекты. 7 нижнекамских проектов по экологии, развитию культуры и спорта стали победителями в этом году, и уже объявлен новый конкурс, заявки на который принимаются до 16 октября, — сообщила она.
Члены Общественного совета по предложению организаторов конкурса будут участвовать в процессе выбора проектов, а также от имени совета выбирать одну программу-победителя в заявочный сезон начиная с текущего. Для улучшения понимания потенциальных участников конкурса о фокусных направлениях реализации проектов, процедурах подачи заявки, критериях отбора и других возникающих вопросов было принято совместное решение о проведении дополнительного открытого мероприятия.
В ходе открытой дискуссии председатель Нижнекамского Совета ветеранов Григорий Китанов отметил, что «Нижнекамскнефтехим» всегда был примером для города в области социальной и экологической политики, по поддержке ветеранов. «Приятно слышать, что опыт и проекты «Нижнекамскнефтехима» дополняются практиками СИБУРа, в частности по повышению открытости», — подчеркнул Григорий Китанов.
Ранее сообщалось, что спортивные объекты «Нижнекамскнефтехима» станут доступными для всех жителей города.
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