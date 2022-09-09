Общественники Нижнекамска смогут выбирать одну программу-победителя «Формулы хороших дел»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На втором заседании общественного совета «Нижнекамскнефтехима», который состоялся накануне, была затронута тема реализации нижнекамских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».



Помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина рассказала о таких значимых мероприятиях, как мастер-классы от лучших российских педагогов-практиков для нижнекамских учителей математики, физики, химии, которые прошли в конце августа, о предстоящем семейном литературном фестивале с участием известных российских писателей «Сила слова».



Он состоится с 16 по 18 сентября, его могут посетить все желающие. В середине ноября пройдет масштабный научный фестиваль для детей на базе новой школы «Адымнар», а в ближайшее время в детском эколого-биологическом центре откроется мастерская ресайклинга, по изготовлению из пластиковых отходов полезных вещей.



— Это все крупные региональные проекты, а на муниципальном уровне «Формула хороших дел» реализует местные проекты. 7 нижнекамских проектов по экологии, развитию культуры и спорта стали победителями в этом году, и уже объявлен новый конкурс, заявки на который принимаются до 16 октября, — сообщила она.

Члены Общественного совета по предложению организаторов конкурса будут участвовать в процессе выбора проектов, а также от имени совета выбирать одну программу-победителя в заявочный сезон начиная с текущего. Для улучшения понимания потенциальных участников конкурса о фокусных направлениях реализации проектов, процедурах подачи заявки, критериях отбора и других возникающих вопросов было принято совместное решение о проведении дополнительного открытого мероприятия.



В ходе открытой дискуссии председатель Нижнекамского Совета ветеранов Григорий Китанов отметил, что «Нижнекамскнефтехим» всегда был примером для города в области социальной и экологической политики, по поддержке ветеранов. «Приятно слышать, что опыт и проекты «Нижнекамскнефтехима» дополняются практиками СИБУРа, в частности по повышению открытости», — подчеркнул Григорий Китанов.

Ранее сообщалось, что спортивные объекты «Нижнекамскнефтехима» станут доступными для всех жителей города.



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