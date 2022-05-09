Нефтехимики приняли участие в праздновании Дня Победы

Фото: Альберт Муклаков

Священный праздник

77-я годовщина празднования Победы в Великой Отечественной войне прошла в Нижнекамске торжественно и ярко. В этот день жители города отдали дань уважения подвигу героев, которые сражались на передовой, трудились в тылу, на боевых позициях проявили отвагу и честь, чтобы защитить Родину от фашистских захватчиков.

В День Победы работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) организовали площадку, где выступали артисты из числа сотрудников предприятия и группа «Романтики». Многочисленные гости смогли фотографироваться на фоне пресс-волла в честь Дня Победы.

Поисковый отряд «Нефтехимик», много лет выезжающий в экспедиции на «Вахты Памяти», представил нижнекамцам и гостям города экспонаты из музея «Боевой славы».

Военная палатка имитирует солдатский быт времен Великой Отечественной — санитарка, ухаживающая за раненым солдатом, уставший боец, отдыхающий после очередного боя. Каждый желающий смог увидеть личные вещи красноармейцев, найденные поисковиками, — немых свидетелей страшных событий тех дней. А также макеты пулемета «Максим» и миномета, оружие и снаряды, не представляющие опасности. Экспозиция вызвала живой интерес у нижнекамцев.

Площадку «Нижнекамскнефтехима» посетили руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиль Муллин и заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Все желающие могли отведать на развернутой здесь полевой кухне солдатскую кашу и чай. Руководители кружков клуба «Юный техник» профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» проводили мастер-классы по созданию самолетов и других интересных атрибутов Победы. Все это притягивало горожан с детьми. Здесь же собирались руководители и сотрудники предприятия для общения и участия в тождественных мероприятиях. Эта традиция существует уже много лет.

На территории Нижнекамска немало памятников. Один из них — скульптура Мусы Джалиля, татарского поэта, героически сражавшегося за Ленинград, казненного в плену в 1944 году. Памятник установили нефтехимики в 2012 году и с тех пор ежегодно возлагают к нему цветы. Директорский корпус «Нижнекамскнефтехима» возложил цветы к памятнику великого соотечественника, а затем проследовал вместе с ветеранами на площадь Победы, где состоялось основное торжество.

«Пока мы помним, они живы»

В День Победы все острее ощущается боль утраты, все меньше остается рядом с нами ветеранов войны, участников и очевидцев событий 1941—1945 годов. Воздать им почести и почтить память погибших нижнекамцы собрались на торжественном параде в честь 9 Мая. Начался парад всеобщей минутой молчания, трехкратным оружейным залпом и запуском в небо голубей — символа чистоты и мира. Все участники праздника возложили цветы к монументу Победы.

Рафаил Глянц, советник директора департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

— В 1939 году мы жили в Польше, мне было 4,5 года. Моего отца, еврея, сразу забрали солдаты с автоматами. Моя мама пошла к охраннику, отдала ему свое обручальное кольцо и выкупила папу из плена. Мы бежали из страны в СССР. Жили в разных местах, в итоге перебрались в Минск, но фашисты пришли и туда.

Ильгиз Яруллин, директор завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» вспоминает:

— Дед Миннегарай Басыров служил на войне, от рядового до младшего лейтенанта дошел, был замполитом роты. Вернулся весь израненный. Другой дедушка был узником Освенцима. Пока мы помним, они живы.

Труженики тыла и фронтовики — самые почетные гости праздника. В первую очередь для них в благодарность за Победу торжественным маршем прошли стройные колонны молодого поколения горожан — школьники и воспитанники детских садов, кадеты и полицейские, победители смотра строя и песни, учащиеся колледжей и вузов.

По окончании митинга начались праздничные гуляния — традиционная солдатская каша, концерт с песнями военных лет. И каждый горожанин вспоминал героизм и мужество своих дедов и прадедов, потому что война не обошла стороной ни одну семью. Только из Нижнекамского района на войну ушло почти 8 тысяч человек, половина из которых домой не вернулись. Среди уроженцев района — пять Героев Советского Союза.

Максим Шуйский, директор завода ИМ ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

— Дед по маминой линии был узником концлагеря, прадеды все погибли. Нет же в нашей стране ни одной семьи, кого бы война не коснулась. У меня дед, когда освободился в Германии, на лошади месяц до Смоленска проскакал. С тех пор у него лошадь была чуть ли не священным животным.

Эльвира Долотказина, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

— В нашей семье много воспоминаний, связанных с Великой Отечественной войной. Есть документы, которые хранятся в музее «Патриот» — это благодарственные письма от командиров частей. А моя мама работала медсестрой в санитарном поезде на Дальнем Востоке.

Сергей Красильников, директор завода ОиГ ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

— У меня бабушки — труженицы тыла, оба деда воевали. Дед по отцовской линии — лейтенант, командовал взводом разведки, прошел войну с 1942 года до конца. Дед по стороне мамы — воевал в танковых частях, прошел всю войну. Но прадеды погибли. Только из нашей деревни Бута в Альметьевском районе не вернулись домой около сотни солдат.

Нефтехимики также в этот день возложили цветы к памятнику тружеников тыла, посетили мемориальный комплекс «Братская могила бойцов 80-го лыжного батальона» на городском кладбище.

«Нижнекамскнефтехим» вносит свой вклад в празднование Победы

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» провели целый комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В Совете ветеранов предприятия — 10,5 тысячи бывших сотрудников. Из них осталось два участника Великой Отечественной войны и 63 труженика тыла. Каждого из них посетили председатели профсоюзных комитетов, поздравили с праздником и передали подарки. Кроме этого, все они получили от предприятия праздничные материальные выплаты.

Ветераны, хоть и находятся на заслуженном отдыхе, остаются частью большой семьи нефтехимиков. Накануне праздника все они были приглашены на праздничный обед, где могли пообщаться с бывшими коллегами. В теплой, дружеской обстановке ветераны вспоминали годы войны и трудовые будни на «Нижнекамскнефтехиме», пели военные песни.

В честь Дня Победы нефтехимики 6 мая провели уже ставший традиционным матч Победы. На льду «Нефтехим Арены» скрестили клюшки действующие игроки ХК «Нефтехимик», воспитанники клуба, ветераны хоккея, хоккеисты-любители подразделений «Нижнекамскнефтехима» — это сотрудники производственных площадок предприятия, среди них руководители, аппаратчики, машинисты, водители.

Молодежные активисты предприятия организовали раздачу георгиевских ленточек на проходных «Нижнекамскнефтехима», чтобы все сотрудники ощутили радость великого праздника Победы и всегда помнили, какой ценой она досталась нашему народу.