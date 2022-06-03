«Нефтехим» в моей судьбе»: запущен новый цикл экскурсий на «Нижнекамскнефтехим»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Экскурсионная деятельность, которую активно осуществляет «Нижнекамскнефтехим», обрастает новыми гранями и оттенками. Чтобы еще ближе познакомить общественность Нижнекамска с градообразующим предприятием, в год его 55-летия, запущен новый цикл экскурсий — «Нефтехим» в моей судьбе. От ЦГФУ до ЭП-600». Первыми гостями этой тематической экскурсии стали члены городского Совета ветеранов.

И не только гостями. К неизменному организатору экскурсий на НКНХ, помощнику генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвире Долотказиной, в качестве «соведущего» на этот раз присоединился знаменитый нефтехимик, почетный гражданин Нижнекамска Равиль Шияпов.



Трудовую деятельность на нефтехимическом комбинате он начал с 1972 года мастером-технологом. Более двадцати лет трудился директором завода бутилового каучука, а затем — техническим директором научно-технологического центра и советником главного технолога по производству каучуков.

По признанию всех присутствующих, среди которых опытные и бывалые люди, на чьих глазах «Нижнекамскнефтехим» рос и развивался вместе с городом, Равиль Тагирович блестяще справился с ролью экскурсовода, интересно, образно и детально поведав гостям об этапах становления предприятия и его производств.

Гости посетили «Аллею ветеранов», где с портретов смотрят легенды «Нефтехима», центральную газофракционирующую установку, с пуска которой и ведется отсчет летоисчислению предприятия, заводы бутилового каучука и пластиков, а также строящийся олефиновый комплекс ЭП-600, один из самых грандиозных промышленных проектов не только республики, но и всей страны.

Экскурсия, по признанию Эльвиры Долотказиной, получилась необычайно яркой и теплой.

— Наши гости-ветераны прекрасно помнят события многолетней давности, запуск производств, людей, которые развивали предприятие и город, поэтому с их стороны звучало много вопросов, и нам было по-настоящему интересно общаться. ЭП-600 и вовсе привел их в восторг своими масштабами, — рассказала Эльвира Рафгатовна.

— Я оказалась здесь впервые и могу сказать только одно: все как в сказке, чудо из чудес! — не скрывала эмоций ветеран нижнекамского образования Анна Садриева.

— Впервые побывала на такой глубокой экскурсии, — призналась член Совета ветеранов Венера Кистеева. — Испытываю огромное чувство гордости за то, что у нас все это есть, и что мы каким-то образом сопричастны к предприятию.

— Нам это нужно, мы должны знать о «Нижнекамскнефтехиме» больше, тем более, что здесь работают наши сыновья, — уверена член президиума Совета ветеранов Нина Сытина.

Экскурсии в рамках проекта «Нефтехим» в моей судьбе» будут продолжены. В ближайших планах — ночная экскурсия для молодежи.

