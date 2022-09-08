Футболисты «Нефтехимика-2007» собрали 18 мешков мусора в городском парке — пластик отправили на переработку

Фото: ФК «Нефтехимик»

Совместно с Роспотребнадзором Приволжская Юношеская Футбольная лига запустила экологическую акцию по уборке городских территорий «ЮФЛ забота». Мероприятие было организовано в рамках программы СИБУРа «Люди, меняющие мир».



К «зеленой» акции присоединились воспитанники ДЮСШ ФК «Нефтехимик». Перчатки надели не только вратари, но защитники и нападающие. В полном составе команда «Нефтехимик-2007», вооружившись граблями и метлами, вышла на уборку парка около школы №6.



Юные футболисты ответственно подошли к делу — старательно наводили порядок на вверенной им территории. Всего ребята собрали 18 мешков мусора. Нижнекамск — относительно чистый город, поэтому собирали преимущественно природный мусор: ветки, сухую траву и опавшие листья. Пластиковые отходы сортировали и собирали в отдельный мешок, чтобы отдать их на переработку и превратить в полезный материал для новых вещей.



По признанию самих ребят, субботник прошел на позитиве. Юные футболисты, как на поле, поддерживали и помогали друг другу.



Надо отметить, что ФК «Нефтехимик» совместно с «Нижнекамскнефтехимом» (входит в СИБУР) проводит различные мероприятия, направленные на формирование экологической грамотности обучающихся, воспитание бережного отношения к природе. На стадионе «Нефтехимик» установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок для его последующей переработки.



Накануне учебного года сотрудники «Нижнекамскнефтехима» провели для футбольной команды «Нефтехимик -2010» экоурок, на котором рассказали о пользе раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки.



К слову, СИБУР с 2019 года является экологическим партнером Российского футбольного союза и поддерживает развитие устойчивых инициатив в футбольном движении в России.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»