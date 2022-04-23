Нефтехимики присоединились к центральному республиканскому субботнику «Эковесна»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Более 500 сотрудников градообразующего предприятия «Нижнекамскнефтехим» поддержали масштабную экологическую акцию «Эковесна». Все они являются активными участниками программы корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир».

Вооружившись граблями, лопатами и метлами работники всех подразделений наводили чистоту — собирали опавшую листву, сухие ветки, крупный и мелкий бытовой мусор, проводили расчистку бордюров от грязи и песка. По старой доброй традиции, заложенной еще первым директором химкомбината Николаем Лемаевым, на уборку территории вышли руководители предприятия.

— Нижнекамск и «Нижнекамскнефтехим» — неразделимы. Город родился вместе с предприятием. С момента основания сотрудники «Нижнекамскнефтехима» не оставались безучастными к городским событиям, в том числе и к субботникам. Мы хорошо выполняем свои профессиональные обязанности и все вместе помогаем Нижнекамску стать чище и экологичнее, потому что хотим жить в уютном, красивом и комфортном городе, — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

По традиции сотрудники предприятия навели прядок на главном городском проспекте Химиков, который был назван в честь производственников.

— Такие мероприятия объединяют коллектив. С свой выходной день мы с удовольствием вышли на уборку проспекта Химиков, который носит наше имя. С погодой сегодня тоже повезло, светит солнце, тепло, — отметила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

— Наши предшественники заложили прекрасные традиции — помогать городу быть нарядным и уютным. И нынешнее поколение нефтехимиков с честью их продолжает, — отметил руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.

Буквально за несколько часов дружный коллектив «Нижнекамскнефтехима» собрал сотни мешков с мусором, которые в этот же день вывезли на полигон.

— Сегодня мы еще раз показали, насколько наш коллектив дружный, сплоченный и ответственный. Мы все живем в этом городе и хотим, чтобы нашим детям, представителям старшего поколения, гостям было комфортно в Нижнекамске, — сказал начальник хозяйственного управления «Нижнекамскнефтехима» Владимир Григорьев.

— Мы ежегодно принимаем участие в городских и республиканских субботниках. Делаем это с большим удовольствием. Приятно смотреть на чистый, ухоженный город, каким и является наш любимый Нижнекамск, — сообщила аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» Любовь Григорьева.

После завершения субботника сотрудники предприятиях смогли отведать горячий обед — гречневую кашу с тушенкой и чай, приготовленные на полевой кухне.