Сентябрьский феномен «Нефтехимика» в КХЛ, трудности Каракаша в УНИКСе

Шестнадцатый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: Реальное время

В чем заключается феномен сентябрьского успеха «Нефтехимика» в КХЛ? Почему главному тренеру УНИКСа Милану Каракашу будет очень непросто на старте нового сезона Единой лиги ВТБ? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в шестнадцатом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.

Триумф «Нефтехимика» в первый месяц нового регулярного чемпионата КХЛ

Давно не говорили мы с вами о «Нефтехимике», и зря. Ведь сейчас команда Игоря Гришина идет на второй строчке Восточной конференции. Второй сезон Гришина на посту главного тренера нижнекамцев обещает быть даже лучше предыдущего. Правда, громкими словами по поводу задач «Нефтехимика» ни игроки, ни руководство клуба бросаться не хотят. Видимо, боятся сглазить. Выйти в плей-офф и дальше стараться побеждать в каждом матче. Примерно этой фразой можно обозначить планы Нижнекамска на этот сезон.

Хотя перспектив громко пошуметь у «Нефтехимика» предостаточно. Даже правильнее сказать, нижнекамцы имеют хорошие шансы пройти дальше первого раунда при удачном стечении обстоятельств.

Ключевое, что подкупает в этом «Нефтехимике», — это сила духа игроков, сплоченность коллектива. Провести два матча за двое суток и победить — легко, действовать в ограниченных кадровых ресурсах и громить соперника, чей состав в два раза дороже твоего, — запросто. Нижнекамский клуб в здоровом смысле этого слова дерзкий. И вот эта наглость «Нефтехимика» позволяет им играть с позиции силы даже порой против грандов Западной и Восточной конференции.

В Нижнекамске собраны прекрасные хоккеисты: Андрей Белозеров, Евгений Митякин, Артем Сериков, Герман Точилкин, Максим Федотов. Эти игроки очень недооценены и должны выступать в сильнейших командах лиги. Возможно, кто-то из них уже следующим летом уйдет на повышение в другую команду. «Нефтехимику» хочется пожелать не останавливаться на замечательных сентябрьских результатах. Если команда продолжит показывать стабильное выступление на протяжении всего регулярного чемпионата, к их амбициям в плей-офф все будут относиться совершенно по-другому.

Милан Каракаш дебютный сезон на посту главного тренера УНИКСа начал с поражения

Дан старт регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ. Посмотрим, как в новом сезоне проявит себя «Динамо» из Владивостока. Радует, что география российского баскетбола расширяется и мы с вами увидим игры чемпионата на самых дальних рубежах нашей страны.

Первый тур Единой лиги ВТБ уже подарил первую сенсацию. УНИКС проиграл «Парме» дома со счетом 88:97. Времена идут, составы команд меняются, но пермяки по-прежнему остаются криптонитом для казанцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда топ-клубы проигрывают середнякам или аутсайдерам, принято говорить, что команда более высокого класса сыграла откровенно ниже своего уровня. Но правильно ли это замечание в отношении матча УНИКС — «Парма»? Да, пожалуй, нет.

Пермяки усилились классными легионерами в межсезонье. Строгую систему Евгения Юрьевича Пашутина никто не отменял. Вообще, к «Парме» никогда не нужно относиться как-то снисходительно. Этот коллектив всегда старается дать зрелищный бой любому топ-клубу Единой лиги ВТБ, особенно в легендарном «Молоте».

УНИКС в первом матче сезона изрядно повалял дурака. Очень слабый матч провел Ксавьер Ратэн-Мэйс, ничем не запомнился Дэвид Маккормак, еще и Алексей Швед получил травму.

Милану Каракашу предстоит провести большой объем работы, чтобы удержать тот статус УНИКСа в чемпионате, который был последние пять лет при Велимире Перасовиче. В казанском клубе сейчас собрана россыпь звезд. Но ко всем им нужен подход, индивидуальное отношение. Сумеет ли Каракаш, к примеру, обуздать проблемного Луку Шаманича, у которого был конфликт с тренерами как в «Басконии», так и в «Зените» за последние два сезона. Сумеет ли Каракаш сработаться с Джаленом Рейнольдсом, у которого, как мы знаем, пылкий нрав и не самый простой характер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если у хорватского наставника получится держать авторитет в раздевалке, вдохновлять иностранных звезд УНИКСа на подвиги, мы увидим в этом сезоне очень любопытный казанский клуб. А если случится противоположный сценарий, то с Каракашем довольно быстро расстанутся.

Да, как неоднократно заявлял президент УНИКСа Евгений Богачев, у хорватского тренера сейчас огромный кредит доверия. Но и его можно быстро исчерпать на фоне неутешительных результатов. Так что с интересом будем наблюдать за казанской командой в этом сезоне.

