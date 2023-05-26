Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год на 2,7 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2022 год. Они предложили выплатить 1,49 руб. за одну ценную бумагу. Эта сумма относится к обычным и привилегированным акциям.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Для их получения необходимо приобрести акции до 7 июля.

Дивидендная доходность каждого типа акций по текущей цене варьируется в пределах чуть больше одного процента.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Всего компания направит на дивиденды 2,7 млрд рублей. Основная доля приходится на обычные акции.

За 2021 год «Нижнекамскнефтехим» выплатил дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям на 18,8 млрд рублей. Так, выплаты по обыкновенным акциям составили 16,54 млрд рублей, а по привилегированным — 2,24 миллиарда.

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Айрат Назипов