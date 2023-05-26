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Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год на 2,7 млрд рублей

16:20, 26.05.2023 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год на 2,7 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2022 год. Они предложили выплатить 1,49 руб. за одну ценную бумагу. Эта сумма относится к обычным и привилегированным акциям.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Для их получения необходимо приобрести акции до 7 июля.

Дивидендная доходность каждого типа акций по текущей цене варьируется в пределах чуть больше одного процента.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Всего компания направит на дивиденды 2,7 млрд рублей. Основная доля приходится на обычные акции.

За 2021 год «Нижнекамскнефтехим» выплатил дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям на 18,8 млрд рублей. Так, выплаты по обыкновенным акциям составили 16,54 млрд рублей, а по привилегированным — 2,24 миллиарда.

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Айрат Назипов
БизнесЭкономикаИнвестиции Татарстан

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