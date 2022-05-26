Рустам Минниханов: «Татарстан и СИБУР — стратегические партнеры»

В Нижнекамске с размахом отметили День химика. Организатором выступил СИБУР

Центром празднования всероссийского Дня химика стал Нижнекамск. Основное торжество развернулось в «Нефтехим Арене», где СИБУР представил ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха. Свидетелями красочного шоу стали тысячи работников нефтехимической промышленности. Поздравить виновников торжества и вручить им заслуженные награды приехал Рустам Минниханов. Особые слова благодарности звучали в адрес «Нижнекамскнефтехима», который в этом году отметит свое 55-летие.

На льду олимпийские чемпионы

Такого калейдоскопа звезд фигурного катания в Нижнекамске не было никогда. Режиссер- постановщик: серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух представил зрителям незабываемое ледовое шоу «СИБУР. История в лицах». В главной роли работника химической отрасли — олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Режиссер-постановщик: серебряный призер олимпийских игр Илья Авербух представил зрителям незабываемое ледовое шоу. Фото: president.tatarstan.ru

Шоу посвятили захватывающей истории человека труда и его профессиональном пути. Вместе с Ягудиным на лед вышли олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Представление пришлось зрителям по душе, а номер под татарские мотивы и вовсе сорвал шквал аплодисментов.

В перерывах между частями представления проходило чествование работников нефтехимической отрасли. По словам президента республики Рустама Минниханова, химическая промышленность — опора экономики и бюджета Татарстана.

— Нефтехимия для нашей республики — это 40 процентов нашей промышленной продукции. Одна из важнейших точек роста в Стратегии «Татарстан 2030» — именно нефтехимия. Сегодня мы провели с коллегами из СИБУРа оперативное совещание, где наметили ближайшие стратегические задачи. Очень позитивной была эта встреча. Я хотел бы поблагодарить нефтехимиков за ваш вклад в развитие республики, за ту динамику, которая у нас есть. Отдельно хотел бы поблагодарить коллег из СИБУРа за этот прекрасный праздник. Я уверен, что Татарстан и СИБУР — стратегические партнеры, которые могут положиться друг на друга, — отметил глава республики.



По словам президента республики Рустама Минниханова химическая промышленность — опора экономики и бюджета Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов также сообщил, что до начала мероприятия прошло совещание по реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Татарстана и ПАО «СИБУР Холдинг». Говорили об итогах работы республиканских предприятий СИБУРа, затронули вопросы модернизации производственных мощностей, а также перспективы реализации социально-инфраструктурных проектов в Татарстане.



Председатель правления, гендиректор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов поблагодарил работников СИБУРа за вклад в развитие химической отрасли региона и страны.



— Предприятия нашей компании и в целом нефтехимической отрасли преодолели большой путь. Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим предшественникам. Это ветераны нефтехимической отрасли. Это совесть нации, совесть профессии. Основа основ — люди, которые стояли у истоков, — подчеркнул он.



Председатель правления, гендиректор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов поблагодарил работников СИБУРа за вклад в развитие химической отрасли региона и страны. Фото: Альберт Муклоков

«Нижнекамскнефтехиму» — 55

В прошлом году произошло знаковое событие — «Нижнекамскнефтехим» стал частью СИБУРа. В этом году предприятие отметит свое 55-летие. Состоявшееся объединение имеет огромное значение для экономики России. Совместные проекты выведут предприятие на новый виток развития и эффективности, уверен генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.



— Предприятие становиться сильнее. Сегодняшняя ситуация, которая происходит в мире, показала, что в составе большой, сильной компании, мы уверенней себя чувствуем, как в поставке сырья, так и в логистической цепочке. Ожидали, что будут трудности, но оказалось — время возможностей. Недавно подводили результаты работы по месяцу апрель. Это показывает эффективность совместной работы. Уверенно себя видим и в завтрашнем дне, — подчеркнул Айрат Сафин.



Совместные с СИБУРом проекты выведут предприятие на новый виток развития и эффективности, уверен генеральный директор НКНХ Айрат Сафин. Фото: Альберт Муклоков

Он отметил, что продолжается реализация стратегического проекта «Нижнекамскнефтехима» — олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год.



— Строительство этиленника идет. Нам повезло. Основное оборудование завезли до всех определенных событий, связанных с геополитической ситуацией. Поэтому будем продолжать и завершать данный проект, — добавил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».



Вообще же в этот день прозвучало много теплых слов в адрес нефтехимиков. Оказалось, что многие руководители нефтехимических предприятий России и Татарстана — выходцы из «Нижнекамскнефтехима».



Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин проработал на предприятии 25 лет, а общий стаж его в химической отрасли насчитывает 52 года. «Я обращаюсь к молодежи: любите химию, знайте химию, и вы будете успешными. Это мне в свое время сказал лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов», — сказал он будущим нефтехимикам.



Руководитель «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов — еще один известный химик из Нижнекамска. В этом городе он родился и вырос. «Я прекрасно знаю атмосферу этого города. Его жители практически все работают на большой химии — у кого-то родители, у кого-то дяди…. И химия, конечно же, была для нас одним из основных предметов в школе, а затем уже и в институте и вообще — в моей жизни», — заключил он.



«Это наш общий, городской праздник»

Особое внимание на праздновании уделили ветеранам, которые стояли у истоков предприятия. Руководитель исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин отметил, что Нижнекамск и «Нижнекамскнефтехим» — едины. Начиная с 60-х годов, предприятие развивалось в одном тандеме с городом.



— Это наш общий, городской праздник. Наши первопроходцы создали здесь большую химию и большой город. И мы не можем отделить город от нашей промышленности. И сегодня я хочу сказать всем спасибо за этот прекрасный город и это прекрасное предприятие, которое является нашей гордостью, — сказал Рамиль Муллин.

Особое внимание на праздновании уделили ветеранам, которые стояли у истоков предприятия. Фото: Альберт Муклоков

В этот день также состоялось награждение отличившихся сотрудников СИБУРа. Два работника «Нижнекамскнефтехима» — начальник цеха по ремонту оборудования завода ОиГ Рузаль Мингалиев и электросварщик УВКиОСВ Сергей Ферт — были удостоены звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». Звания «Почетный химик» были удостоены аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции Светлана Гончар и аппаратчик дегидратации Ильнар Гилязов.



— Я работаю на «Нижнекамскнефтехиме» с 1997 года аппаратчиком завода СПС. С профессией помогли определиться еще в училище. За 25 лет работы ни разу не пожалел о своем выборе. Работа интересная. Тем более постоянно все модернизируется, усовершенствуется, мне нравится быть частью этого процесса. Сегодняшнее награждение стало настоящим сюрпризом! Не ожидал, очень приятно, — поделился впечатлениями после церемонии награждения Ильнар Гилязов.



Во время празднования дипломами победителей олимпиад по химии отметили студентов вузов и Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки — стипендиатов премии имени Николая Лемаева. Под занавес празднования прошел сеанс ВКС-связи с коллегами из Тобольска, который также является центром празднования Дня химика. Его сотрудники отметят профессиональный праздник 28 мая.



Представление пришлось зрителям по душе, а номер под татарские мотивы и вовсе сорвал шквал аплодисментов. Фото: Альберт Муклоков

Празднование продолжилось в Парке нефтехимиков. Организаторы мероприятия подготовили большую развлекательную программу. Одними из первых на сцене выступили детские коллективы. Следом свои таланты продемонстрировали участники творческих коллективов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и приглашенные артисты. Хедлайнером вечера стали российский эстрадный певец Олег Газманов и группа «Эскадрон».



На сцене перед нижнекамскими зрителями артист исполнил свои самые популярные треки. Завершился День химика зажигательной дискотекой и праздничным салютом. Но об этом мы расскажем в следующем материале.