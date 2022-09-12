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На нижнекамском предприятии СИБУРа реализуется масштабный проект демонтажа технологически устаревшего оборудования

16:26, 12.09.2022 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На нижнекамском предприятии СИБУРа реализуется масштабный проект демонтажа технологически устаревшего оборудования
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На предприятии СИБУРа в Нижнекамске продолжается демонтаж устаревшего оборудования, выведенного из эксплуатации. Очистка от законсервированных и недостроенных объектов позволит снизить их воздействие на окружающую среду, повысить безопасность и эстетический вид предприятия. Но самое главное — освободить территорию «Нижнекамскнефтехима» для строительства новых экологичных производств с использованием самого современного оборудования.

Так, на месте законсервированной установки окиси этилена будет построено производство гексена — важного полупродукта для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии.

Всего в ходе проекта будут демонтированы 54 объекта. С территории предприятия вывезут 235 000 кубометров строительного объема зданий и сооружений, 67 800 тонн металла, в том числе 3 800 тонн трубопроводов.

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