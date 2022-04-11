Волонтеры НКНХ запустили новый экологический проект «Красивая река — чистые берега»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Инициативу экоактивистов предприятия поддержали педагоги Нижнекамского детского эколого-биологического центра (ЭБЦ). Они провели первую совместную акцию — экологический час, участниками которой стали ученики младших классов 25-й гимназии.

Школьникам рассказали о том, какие виды рыб населяют реки и озера Нижнекамского района, и способах поддержания чистоты прибрежной зоны и воды. Кроме этого, волонтеры еще раз напомнили учащимся о важности раздельного сбора отходов и том, как эта простая ежедневная привычка помогает в сохранении природы и улучшении экологии в целом.



— Мне очень понравилась презентация, которую нам показывали. Надо беречь свою планету, для того чтобы в будущем наши дети и дети наших детей тоже жили на чистой земле, пили чистую воду и дышали чистым воздухом, любили природу и бережно к ней относились, — поделился впечатлениями пятиклассник Андрей Новиков.

Во время мероприятия школьники также познакомились с обитателями подводного и животного мира, которые находятся на территории Детского эколого-биологического центра. Дети с интересом слушали рассказы об аквариумных рыбках, сухопутных черепахах, кроликах и попугаях. Ребята получили много полезной информации об уходе за домашними питомцами, а также поучаствовали в их кормлении.

Подобные встречи, по словам куратора проекта — инженера по АСУП центра автоматизации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Екатерины Сидоровой, будут проводиться и в дальнейшем. В них могут участвовать учащиеся из разных школ города. В рамках экопроекта «Красивая река — чистые берега» запланированы не только профилактические беседы, но и акции по очистке прибрежных зон водоемов от мусора. Наиболее активные участники получат подарки. Подробную информацию о дате и месте их проведения можно узнать в телеграм-канале «Проекты волонтеров НКНХ».

Проект нефтехимиков стал одним из победителей конкурса волонтерских проектов, организованного при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Его цель — повышение экологической культуры жителей Нижнекамского муниципального района.