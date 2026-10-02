«Браво оркестру! Слава оркестру!»

Как ГАСО РТ праздновал 60-летие: звездные солисты, почести первым оркестрантам и Сладковский с хоккейной клюшкой в джерси «Ак Барса»

Фото: Динар Фатыхов

1 октября, в Международный день музыки, Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан открыл новый сезон большим юбилейным гала-концертом. Коллективу исполнилось 60 лет. Почему Александр Сладковский дирижировал в хоккейной форме, что рассказали «Реальному времени» первые оркестранты, которых набирал еще Натан Рахлин в далеком 1966-м, почему Лейла Фазлеева завсегдатай концертов ГАСО РТ — в репортаже «Реального времени» с юбилейного вечера.

60 лет музыки

В ГБКЗ им. С. Сайдашева в Международный день музыки, 1 октября, торжественно отпраздновали 60-летие ГАСО РТ. За это время были заложены основы татарского симфонизма, а оркестр прошел путь от молодого коллектива до музыкального бренда мирового уровня.

Оформление сцены напоминало прошлогоднее празднование 60-летия Александра Сладковского: тот же принцип декора, те же экраны. Но на этот раз юбиляром был весь оркестр. Огромная заслуга в том, что оркестр чествовали на десятках мировых сцен, принадлежит его нынешнему руководителю — профессору, маэстро Александру Сладковскому. Но в этот вечер дань памяти, благодарности и уважения прежним руководителям и оркестрантам красной нитью была протянута через всю праздничную программу. Чествовали не только нынешний состав ГАСО РТ, но и тех, кто создавал его историю: идейного вдохновителя Назиба Жиганова, первого художественного руководителя Натана Рахлина, Фуата Мансурова и других музыкантов, определявших лицо коллектива в разные годы.



В БГКЗ им. С. Сайдашева в Международный день музыки, 1 октября, торжественно отпраздновали 60-летие ГАСО РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История ГАСО РТ началась в середине 1960-х. Идея создания постоянного филармонического оркестра в Татарской АССР принадлежала композитору Назибу Жиганову, ректору Казанской консерватории, и первому секретарю Татарского обкома КПСС Фикряту Табееву. Для того чтобы новый коллектив получил статус и финансирование на всесоюзном уровне, требовалась поддержка авторитетных фигур советской культуры.

Одним из таких людей стал великий композитор Дмитрий Шостакович. Будучи председателем Союза композиторов РСФСР, он поддержал инициативу Жиганова перед Министерством культуры СССР. Его участие оказалось важным и в другом вопросе — выборе первого руководителя будущего оркестра. Связь с Шостаковичем сегодня остается частью живой традиции коллектива. Под руководством маэстро Александра Сладковского ГАСО РТ регулярно обращается к его музыке и записал все симфонии и инструментальные концерты композитора.

А тогда, в 1966-м, при содействии Шостаковича коллектив возглавил Натан Рахлин — один из крупнейших советских дирижеров XX века. В 1966 году он переехал в Казань, а уже 10 апреля 1967-го оркестр дал первый концерт. Приход Рахлина сразу вывел новый коллектив на всесоюзный уровень.

Во время праздничного концерта прошлое не пытались отодвинуть ради новой истории — напротив, о нем говорили как о фундаменте, на котором стоит сегодняшний ГАСО РТ. На концерт были приглашены музыканты из первого состава оркестра — их перечислили поименно и подарили букеты. Отдельно поздравили и действующих оркестрантов, которые работали еще при Натане Рахлине.

На концерт были приглашены музыканты из первого состава оркестра — их перечислили поименно и подарили букеты. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

«Он не был строгим — просто у него было восприятие музыки космического масштаба»

На юбилейном вечере имя первого художественного руководителя и главного дирижера вспоминали особенно тепло. «Реальное время» поговорило с теми самыми первыми музыкантами оркестра, которые пришли чествовать свой родной коллектив. Фарида Хисамова принесла с собой уникальные документы эпохи — программку первого концерта, того самого апрельского, с которого началась работа оркестра, с автографом Натана Григорьевича Рахлина. А еще фотографию коллектива в 1967 году, когда музыканты отмечали 8 Марта, вместе с их легендарным руководителем — Натаном Рахлиным. Благодарность музыкантам и поздравление с первым выступлением оркестра.

Людмила Левицкая, Елена Теплова, Фарида Хисамова играли на скрипках. Они наперебой рассказывают:

— Так, как шестую симфонию Чайковского играли при Рахлине, нигде не играли. Знаете, зал рыдал!

Фотография оркестра и празднования 8 Марта 1967 года. В центре — Натан Рахлин. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Он мог поднять каждого музыканта до невероятных высот. Он не был строгим — просто у него было восприятие музыки космического масштаба. Он жил в мире звуков.

Программа первого концерта Государственного симфонического оркестра Татарской АССР. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Мы тогда только что закончили консерваторию, и нас распределили работать в оркестр. Натан Григорьевич нас набрал. А вместе с нами работали выпускники консерватории из Ленинграда, которые приехали в Казань — альтистка, гобоист, духовики, скрипачка была концертмейстером. Но основной состав был казанским.

Поздравление оркестрантки Фариды Хисамовой с первым выступлением оркестра за подписью Рахлина. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Я студенткой II курса там уже играла. Инструменты были ужасные, мы играли на том, что было. Сам Натан Григорьевич прекрасно играл на самых разных инструментах. Гитарист он был отменный — мог партитуру симфонического произведения сыграть на одной гитаре! Духовиков как родных любил…

Программа второго концерта ГСО Татарской АССР (11 апреля 1967 года). Автограф Натана Рахлина: «Милой студентке, талантливой скрипачке с благодарностью» . Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Скоро будет отмечаться 120-летие со дня рождения Натана Рахлина, а фестиваль «Рахлинские сезоны» по-прежнему проходит весной именно в память о нем. Так постепенно выстраивалась история ГАСО РТ: от Жиганова и Рахлина — через следующие поколения музыкантов — к нынешней эпохе.



«Ваша работа — служение Отечеству»

С 2010 года, когда оркестр возглавил Александр Сладковский, начался новый этап его развития: масштабные звукозаписывающие проекты, выход на федеральные и международные площадки, заметное расширение концертной деятельности.



Официальная часть юбилейного вечера была посвящена поздравлениям и награждениям. На сцену вышли представители руководства республики и города. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева передала оркестру поздравления от раиса республики Рустама Минниханова.

— Браво оркестру, слава оркестру! У меня сегодня яркая миссия — поздравить оркестр от имени раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова. Ваша работа — это истинное служение Отечеству, традиционным ценностям Российской Федерации и Татарстана. Ваш ежедневный труд — это совершенствование всех нас. Александр Витальевич, ваши 16 лет жизни посвящены региону №16. Пусть и дальше регион 16 будет вместе с вами, а вы с нами, — сказала Лейла Фазлеева.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова вернулась к истории:

— Натан Рахлин, Дмитрий Шостакович, Назиб Жиганов — это было поколение людей, которые горели энтузиазмом и верой в то, что если захотеть — возможно все. Наш оркестр постоянно это доказывает. Полные залы — тому свидетельство. Ощущение патриотизма, гордости за родину невозможно сыграть. Осознанный патриотизм — это гораздо сильнее, чем некие звучащие со сцены нарративы. Культура и высокое искусство всегда были осмысленным предметом гордости за нашу страну. Российское, русское, татарское искусство — это то, чем мы действительно гордимся!

Официальная часть юбилейного вечера была посвящена поздравлениям и награждениям. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коллективу ГАСО РТ была объявлена благодарность раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. За вклад в развитие музыкального искусства звание заслуженного артиста Республики Татарстан получили концертмейстер группы арф Наталья Антонова, концертмейстер группы туб Дмитрий Любавин, скрипач Джанбек Монасыпoв и его сын, концертмейстер группы первых скрипок Максим Монасыпов.

От имени руководства Казани оркестр поздравила начальник управления культуры исполкома города Алия Загидуллина. Она передала музыкантам поздравления мэра Казани Ильсура Метшина.

— Вы — просто космос! Своей музыкой отправляете наше сознание и наши эмоции в космос, — сказала Алия Загидуллина.

За вклад в развитие музыкального искусства звание заслуженного артиста Республики Татарстан получили скрипач Джанбек Монасыпoв и его сын, концертмейстер первых скрипок Максим. В оркестре работают еще один его сын — Тимур и две невестки — Наиля и Юлия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В кулуарах «Реальное время» поговорило с Лейлой Фазлеевой — вице-премьер Татарстана бывает практически на всех крупных концертах коллектива, это завсегдатай концертного зала. Для нее юбилей ГАСО РТ — и личная история. Она рассказывает, что ее отношения с музыкой начались еще в школе, а затем продолжились в профессиональной работе, когда она взаимодействовала с оркестром уже в качестве заместителя руководителя исполкома Казани.

— В роли заместителя руководителя исполкома Казани я проводила очень много времени с оркестром. Поэтому оркестр — это моя любовь. Это было всегда, — рассказывает она. — Очень многие проекты Александра Витальевича для меня — не только зрительская история. Это еще и соработничество, соучастие в этом шедевральном осмыслении оркестром музыки. Они работают очень тонко и талантливо. Я всегда говорю, что наш оркестр играет интеллигентно. Это очень дорогого стоит. Мне очень нравится все, что они играют: и музыка Грига, и Рахманинова, и Малера, и Шостаковича, — делится Лейла Ринатовна.

«ГАСО РТ входит в тройку лучших оркестров нашей страны по праву»

Сам Александр Сладковский в разговоре с журналистами говорил о том, что для коллектива академическая музыка — постоянная работа, а концертная программа расписана на два года вперед.

— Если бы мы в цирке работали, мы бы делали сюрпризы. А мы занимаемся академическим искусством. Весь сезон расписан на два года, это все есть в открытом доступе. От Малера мы с оркестром идем к более близкому нам по времени стилю — сейчас играем Рихарда Штрауса, ставим премьеру «Альпийской симфонии». Через полгода в рамках абонемента в Московской филармонии исполняем ново-венскую классику. Вебер, Берг, Шенберг. Но этим мы не собираемся удивлять — это наша работа, и она продолжается уже 60 лет. Я очень рад, что у нас есть колоссальная поддержка в лице Рустама Нургалиевича Минниханова, который очень бережно относится к нашему оркестру как к культурному бренду республики. И мы стараемся на всех площадках, где нам удается выступать, с честью нести звание ГАСО РТ, — с гордостью рассказывал дирижер.

«Если бы мы в цирке работали, мы бы делали сюрпризы. А мы занимаемся академическим искусством». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юбилейный гала-концерт был сборный, здесь игрались как хиты — «Половецкие пляски» Бородина и «Праздничная увертюра» Шостаковича, — так и произведения, которые звучат не так уж часто. Например, 2 и 3-я части Концерта для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром Бетховена. Не смог маэстро обойтись и без своего любимого Малера — было исполнено проникновенное адажиетто из симфонии №5. Легко и торжественно прозвучал венгерский марш Берлиоза.

Кстати, сейчас оркестр, добившийся небывалых высот, ведет амбициознейший проект, с которым может справиться только коллектив мирового уровня: полная запись всего цикла симфоний Малера. В одном из интервью «Реальному времени» Александр Сладковский признался: «Если бы по приезде в Казань я сказал, что буду записывать всего Малера, все вокруг подумали бы, что я сошел с ума». Теперь сходят с ума уже окружающие — в хорошем смысле. При Сладковском оркестр стал звездой мирового уровня, ему по плечу, кажется, все. Музыканты объездили с концертами весь мир. Выступали в золотом зале Венской филармонии. Записывались на мировых лейблах, были завсегдатаями экранов Medici.tv. Покорили китайскую, корейскую и японскую сцены. ГАСО РТ знают в десятках стран мира!

При Сладковском оркестр стал звездой мирового уровня, ему по плечу, кажется, все. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бетховенский концерт на гала-вечере играли молодые, но уже известные и топовые солисты: скрипач Равиль Ислямов, виолончелист Василий Степанов и пианист Дмитрий Маслеев.

Алексей Тихомиров, знаменитый бас, ведущий солист театров «Новая опера» и «Геликон опера», учился в Казани. Артистичный, техничный и очень харизматичный певец выдал все грани своего таланта. Ария хана Кончака из «Князя Игоря», серенада Мефистофеля из оперы «Фауст» показали его драматическое мастерство, а на русской народной песне «Вдоль по Питерской» певец продемонстрировал, что такое русская певческая душа в татарской бриллиантовой огранке.

— Все оркестранты — это практически наши однокурсники. Мы начинали все в Казани, с музыкального училища и до консерватории. И теперь встретились здесь, на замечательном празднике. Выступать с друзьями, коллегами, братьями и сестрами — это огромное счастье. Сегодня оркестр возглавляет гениальнейший музыкант, и коллектив с каждым годом снова и снова доказывает свою непревзойденность и музыкальность. Думаю, это главное, что отличает этот оркестр. Для меня он является уникальнейшим, — говорил журналистам Алексей Тихомиров.

Алексей Тихомиров. Реальное время / realnoevremya.ru

Блистательная сопрано Альбина Шагимуратова, ведущая солистка Мариинского театра, исполнила речитатив и гавот Манон из оперы Жюля Массне «Манон», арию Алтынчеч из оперы Назиба Жиганова «Алтынчеч». Казанская публика обожает ее исполнение знаменитого романса Рустема Яхина «Сандугач» — и дива не оставила публику без этого удовольствия.

Альбина Шагимуратова рассказывала прессе перед концертом:

— Я много раз говорила в интервью, что ГАСО РТ входит в тройку лучших оркестров нашей страны по праву. Поистине это лицо республики. Я счастлива, что сегодня мне выпала честь и счастье открывать юбилейный год празднования. Именно благодаря приходу Александра Витальевича Сладковского этот оркестр поднялся на небывалую высоту. Профессиональную, человеческую, музыкантскую. Вы все знаете, на каких инструментах они играют. А я помню, как в Италии Александр Витальевич выбирал каждый инструмент — скрипки, альты, виолончели. Это, конечно, огромная заслуга нашего раиса, Рустама Нургалиевича Минниханова, но если бы у руля не было такого музыканта, такого флагмана — я уверена, не было бы такого результата. И республика может этим гордиться. Поверьте, из всех региональных оркестров России ГАСО РТ занимает лидирующее положение. Выступать с ними — честь для любого музыканта!

«Поверьте, из всех региональных оркестров России ГАСО РТ занимает лидирующее положение. Выступать с ними — честь для любого музыканта». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алга!

Александр Сладковский всегда с большим уважением и особым вниманием относится к национальным традициям. Татарский симфонизм, заложенный когда-то Жигановым и Рахлиным, маэстро развивает в том числе и на современном материале. И главное — он, выпускник Ленинградской консерватории, коренной петербуржец, чувствует душу республики и татарского народа так, как не каждый уроженец республики почувствует. Он выкристаллизовывает из нее все самое глубокое, находит ту самую струну, которая звучит чисто и мощно, показывая всему миру: вот мы какие!

Татарский симфонизм, заложенный когда-то Жигановым и Рахлиным, маэстро развивает в том числе и на современном материале. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конце концерта прозвучали произведения, которыми маэстро нередко подчеркивает «татарскость» своего коллектива и как будто ставит свой личный казанский штамп на всей программе. Это увертюра «Чапкын» Радика Салимова и «Стан Тамерлана» Александра Чайковского. В них — энергия, гордость, красота и сила. В них олицетворение многовековой истории тюрков.

В зале присутствовал Мансур Усманов, исполнительный директор ХК «Ак Барс». Это не было случайным. Александр Сладковский не раз вспоминал, что, когда Рустам Минниханов в 2010 году пригласил его в Казань, задачу ему поставил буквально так: «Надо, чтобы оркестр был как «Ак Барс». Имелось в виду, что музыкальный коллектив Татарстана должен стать таким же узнаваемым, таким же мировым брендом, как и хоккейная команда.

И в день 60-летия коллектива Сладковский сыграл на той давней фразе, да еще как! Увертюру «Чапкын» он, неожиданно для всего зала, вышел дирижировать в джерси команды «Ак Барс», весело размахивая клюшкой! Надпись Sladkovsky на спине, номер 60 — и здесь не обошлось без символов. В этой форме маэстро и закончил концерт — «Станом Тамерлана», как и в день празднования собственного юбилея. Все приглашенные солисты вместе с музыкантами в финале восклицали «Алга!»

В этой форме маэстро и закончил концерт — «Станом Тамерлана», как и в день празднования собственного юбилея. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алга, оркестр! Алга, музыканты! Вперед, к новым свершениям!