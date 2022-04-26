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Проект расширения мощностей НКНХ по галобутиловому каучуку одобрен главгосэкспертизой

12:45, 26.04.2022 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Проект расширения мощностей НКНХ по галобутиловому каучуку одобрен главгосэкспертизой
Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

ПАО «Нижнекамскнефтехим» получил разрешение от главгосэкспертизы России на модернизацию и перераспределение мощностей для увеличения выпуска галобутилового каучука (ГБК) до 200 тыс. тонн в год.

«В ходе реализации проекта на участке производства галобутиловых каучуков планируется размещение зданий и сооружений, в том числе площадки наружной установки, отделений приема раствора бутилкаучука и галоидирования, а также складских помещений, кабельных эстакад и иных производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций», — говорится в пресс-релизе.

Завершить реализацию проекта НКНХ планирует в конце 2022 года.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан

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