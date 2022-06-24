«Благодаря таким экскурсиям развенчиваются мифы о предприятии»

«Ночь на «Нижнекамскнефтехиме» собрала десятки желающих

Фото: Альберт Муклоков

Увидеть ночной «Нижнекамскнефтехим» — такой шанс жителям и гостям города выпадает лишь раз в году. В этом году необычную экскурсию посвятили 55-летию предприятия и Дню молодежи. Полюбоваться красотами химического гиганта после захода солнца решили около 30 активистов: выпускники школ, студенты, предприниматели, работники сфер медицины и обслуживания. Чем запомнилась поездка — в репортаже «Реального времени».

«Ночью «Нижнекамскнефтехим» выглядит впечатляюще»

Автобус с участниками экскурсии отправился от здания местной администрации в 21.00. Уже по дороге многие признались, что давно мечтали увидеть «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) при свете огней — ночью предприятие обретает особый облик.

— Я увидела объявление в социальной сети в группе «Куда пойти в Нижнекамске». Заинтересовалась и решила присоединиться к экскурсии. Ночью «Нижнекамскнефтехим» выглядит впечатляюще, — с воодушевлением сказала Светлана Шиян.

Автобус с участниками экскурсии отправился от здания местной администрации в 21.00

Пройдя инструктаж по технике безопасности, экскурсанты окунулись в ночной мир «Нижнекамскнефтехима». Предприятие встретило гостей многотысячной подсветкой технологических колонн, промышленных и административных зданий. Обилие света повышает освещенность рабочих мест и производственных площадок, обеспечивает безопасность проведения работ и ведение технологического процесса в темное время суток.

— Во время экскурсии мы постараемся донести до людей частичку нашей трудовой души. Ознакомить с работой «Нижнекамскнефтехима», его богатым и обширным внутренним миром. Это город в городе фактически. Хочется рассказать о нашей продукции понятным, человеческим языком. Так прививается любовь и интерес к отрасли и предприятию в целом, — рассказал о цели экскурсии главный технолог «Нижнекамскнефтехима» Айдар Вагизов.

Первой точкой посещения стало производство, с которого начался отсчет истории и развития всего предприятия, — цех №1417 завода ДБиУВС.

Первой точкой посещения стало производство, с которого начался отсчет истории и развития всего предприятия, — цех №1417 завода ДБиУВС

— Вы находитесь на историческом месте. Именно здесь 31 июля 1967 года была получена первая продукция. Эта дата считается днем рождения «Нижнекамскнефтехима». В честь этого события здесь был сооружен символический памятник, к которому нефтехимики очень трепетно относятся. На нем высечены слова «ЦГФУ — первенец большой химии Нижнекамска», — с гордостью сказала помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Осмотрев исторический памятник, экскурсанты прошли в центральную операторную. Интересный факт. Полы в операторной нефтехимики сознательно не меняют с момента открытия здания — берегут. По ним много лет назад ходил первый директор химкомбината Николай Васильевич Лемаев.

— Главные объекты этого цеха — две центральные газофракционирующие установки — работают непрерывно. Внутри этих сложных технологических устройств путем разделения получают целый ряд компонентов, которые служат сырьем для изготовления пластиков и различных видов каучуков. Управление процессами в руках опытных сотрудников — аппаратчиков, которые контролируют весь технологический режим, — подчеркнула Эльвира Долотказина.

Увидеть ночной «Нижнекамскнефтехим» — такой шанс у жителей и гостей города появляется лишь раз в году

Развеять мифы о выбросах

Следом гости посетили один из пяти стационарных экологических постов. Пробы воздуха экологи отбирают каждые 20 минут: по периметру площадки, в санитарно-защитной зоне, а также на территории БОС. Три года назад «Нижнекамскнефтехим» приобрел еще и передвижной пост контроля загрязненности атмосферного воздуха.

Все данные стекаются в единую автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха.

— Могут ли обычные жители узнать результаты анализов проб воздуха? — поинтересовались нижнекамцы.

— Результаты контроля не являются закрытой информацией. Показатели проб воздуха в режиме онлайн получает Министерство экологии РТ. Посмотреть данные с пяти автоматических постов экологического контроля можно в мобильном приложении «Мой Нефтехим», — заверили экологи.

Следом гости посетили один из пяти стационарных экологических постов. Пробы воздуха экологи отбирают каждые 20 минут

Экскурсанты также задали вопрос о факельных установках. Экологи объяснили, что стабильное горение факела — нормальный режим, без него невозможна безопасная работа предприятия. Дымное горение происходит, когда утилизируются дополнительные объемы углеводородных остатков, такой режим работы предусмотрен разрешительной документацией на период пусковых и остановочных операций.

Как отметила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Ямкова, «Нижнекамскнефтехим» системно работает над снижением экологического воздействия. В последние 20 лет почти в 3,5 раза снижено образование удельных выбросов на тонну продукции.

— В настоящее время нефтехимики реализуют очередную, с 2001 года пятую по счету экологическую программу. Одним из ее значимых проектов стала реконструкция биологических очистных сооружений, которая проводилась с 2016 по 2019 год. Модернизации подверглись узлы механической очистки коммунальных и промышленных сточных вод. Кроме того, был построен новый внеплощадочный коллектор промливневых стоков протяженностью 14,8 км. Общая сумма затрат составила 3,36 млрд рублей, — отметила Светлана Ямкова.

Как отметила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Ямкова, «Нижнекамскнефтехим» системно работает над снижением экологического воздействия

В результате масштабной реконструкции обеспечена надежная очистка стоков. Качество очищенного стока в 2020 году, по сравнению с 2015 годом, улучшено по 21 показателю. Была увеличена пропускная способность и надежность системы транспортировки стоков к сооружениям очистки и обеспечено комфортное проживание жителей Нижнекамска, а также близлежащих населенных пунктов за счет минимизации попадания неприятных запахов в атмосферу.

— Деятельность «Нижнекамскнефтехима» по обеспечению экологичности производств продолжается. Она закреплена соглашением с Росприроднадзором. Документ предусматривает реализацию природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 млрд рублей, — уточнила начальник отдела охраны окружающей среды Светлана Ямкова.

— Очень много вопросов у молодежи возникло касаемо экологии. Интересуются, как часто случаются патовые ситуации на предприятии, бывают ли превышения вредных веществ в воздухе. Благодаря таким экскурсиям развенчиваются мифы о предприятии. Можно удостовериться, что здесь серьезно относятся к окружающей среде, — подчеркнула Айгуль Аитова, начальник управления по делам молодежи.

В этот вечер активисты осмотрели несколько производств, узнали много нового о видах и применении продукции, выпускаемой на предприятии

В этот вечер активисты осмотрели несколько производств, узнали много нового о видах и применении продукции, выпускаемой на предприятии. Своими впечатлениями от увиденного экскурсанты наперебой делились в автобусе по дороге домой.

— Все супер. Спасибо большое за возможность увидеть ночью главное градообразующее предприятие города. Нам все очень понравилось, — сказала Светлана Шиян.

Свой восторг не смогли сдержать и предприниматели из Набережных Челнов. Марина и Вячеслав приехали на ночную экскурсию, чтобы поближе узнать о большой нефтехимии.

— Раз в год бывает такое событие, невозможно его пропустить. Мы сегодня прикоснулись к истории предприятия, города. Поражает масштаб инженерной мысли. Будет о чем рассказать детям, — с радостью отметили гости города.

