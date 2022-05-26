Нефтехимики возложили цветы к бюсту Николая Лемаева

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске сегодня отмечают республиканский День химика. Утром по сложившейся традиции сотрудники «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) возложили цветы к бюсту легендарного гендиректора химкобината Николая Васильевича Лемаева.



Николай Лемаев возглавил строящийся нефтехимический комбинат в возрасте

33 лет и руководил им с 1963 по 1985 годы. В 1985 году был назначен первым заместителем министра, а затем до 1990 года возглавлял министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.





Председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов отметил его яркий талант руководителя, масштабность мышления, глобальное видение перспектив развития нефтехимии.



— Впервые я услышал фамилию Лемаев в 2003 году, когда начал работать в СИБУРе. На одном из совещаний Александр Васильевич Дюков появился в сопровождении солидного седовласого мужчины и сказал, что это наш новый вице-президент. Это был Владимир Разумов. За его плечами были большой путь, химия, синтетический каучук и достаточно длительная работа в министерстве. Но он рассказывал не о работе в министерстве, а о министре. О моем министре, как он говорил. Четыре года он проработал с Лемаевым. Эти рассказы запали мне в душу. Масштаб, профессионализм, неизбежная на таких должностях отважность, бескомпромиссность и умение отстаивать то, что он считал важным, полезным, правильным для завода, людей, отрасли и развития, — подчеркнул он.



Свои творческие силы и жизненную энергию Николай Васильевич вкладывал и в

развитие Нижнекамска, который с нулевой отметки строился вместе с

химкомбинатом. О заложенных еще во времена Николая Лемаева традициях, преемственности поколений напомнил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.



— Сегодня мы гордимся успехами легендарного «Нижнекамскнефтехима». Качество нашей продукции признано в более чем 50 странах мира. Мы продолжаем традиции, которые заложил еще Николай Васильевич Лемаев. И сегодня, находясь в большой, дружной, сильной компании СИБУР, мы имеем возможность даже в эти трудные времена созидать. Это строительство новых производств, создание новых рабочих мест, отчисление налогов, процветание республики и страны в целом, — отметил Айрат Сафин.



Возложить цветы к бюсту первого директор химкомбината прибыл глава исполкома НМР Рамиль Муллин. Он поблагодарил промышленников за вклад в социально- экономическое развитие города.



— За 55 лет совместной истории Нижнекамска и «Нижнекамскнефтехима», а сейчас уже такой крупной компании как СИБУР, которую знают во всем мире, был заложен большой труд десятков тысяч людей. Я хотел поблагодарить руководителей предприятия за социально ориентированный подход. Нефтехимики внесли большой вклад в развитие нашего города. Эта традиция продолжается, — сказал Рамиль Муллин.

Торжественные мероприятия по случаю Дня химика будут идти в течении всего дня. В «Нефтехим Арене» состоится показ ледового шоу Ильи Авербуха с участием олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, а также чествование ветеранов нефтехимической отрасли. Народные гулянья развернутся в парке Нефтехимиков. Хедлайнером вечера станет Олег Газманов и группа «Эскадрон». После концерта в небе прогремит праздничный салют.