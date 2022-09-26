Четыре призовых места нижнекамского предприятия СИБУРа на Отраслевом чемпионате PetroChemSkills-2022

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

В Нижнекамске завершился третий этап открытого Отраслевого чемпионата профессионального мастерства SIBUR PetroChemSkills-2022. Площадкой для проведения соревнований профессионального мастерства с 19 по 23 сентября стал колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Здесь собрались порядка 200 участников и экспертов.

«Хотел бы поблагодарить участников чемпионата, экспертов, и безусловно, гостеприимную землю Татарстана, компанию СИБУР, которая выступила, с одной стороны, инициатором чемпионата, а с другой стороны, открыла двери 17 компаниям, которые приняли участие вместе с ними», — отметил Роберт Уразов, генеральный директор российского Агентства развития навыков и профессий Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал».

В итоговый день были объявлены победители четырех компетенций: «Охрана труда», «Аппаратчик химических технологий», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды».

Участие в чемпионате на нижнекамской площадке принимали шесть работников «Нижнекамскнефтехима». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ирек Аглямов, главный инженер «Нижнекамскнефтехима»:

«Главное — это поднятие престижа рабочих профессий. Отмечу, что нынешнее поколение сотрудников нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств по уровню своей профессиональной подготовки очень высок. Они обладают отличными навыками и знаниями. У них огромный потенциал».

«Меняются внешние условия, меняются технологии, поэтому все, что происходит на предприятии, зеркалом отражается на чемпионате. Задания чемпионата подстраиваются под те реалии, которые происходят на заводах», — рассказал Андрей Агеев, лидер команды СИБУР по чемпионатному движению, главный эксперт функции эффективности производства.

Участие в чемпионате на нижнекамской площадке принимали шесть работников «Нижнекамскнефтехима». На площадке родного города лучшими из лучших стали двое работников «Нижнекамскнефтехима». В компетенции «Аппаратчик химических технологий» первое место занял аппаратчик гидрирования цеха №2107 завода этилена Вениамин Григорьев. Третьей в компетенции «Охрана окружающей среды» стала ведущий инженер цеха №1141 Наталья Магазова.

«Задания были сложными, времени на выполнение давалось мало. Конкуренция была очень высокой — все участники сильные, подготовленные. Я даже не ожидала, что буду в тройке лучших, — признается Наталья Магазова. — Такие профессиональные соревнования, считаю, нужно проводить чаще: это огромный опыт, благодаря которому мы становимся более профессиональными, учимся работать с экспертами, подаем хороший пример молодым коллегам — мотивируем их развиваться, не останавливаться на достигнутом».

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Сложными, но интересными считает конкурсные задания и Вениамин Григорьев. В чемпионате профмастерства молодой нефтехимик в этом году участвовал впервые, признается, что впечатления только положительные.

«Для меня было честью, что именно мне доверили представлять родное предприятие на чемпионате такого уровня. Конкурсные задания были довольно сложными, максимально приближенными к реальности, заставляли подумать, — говорит Вениамин Григорьев. — Огромное спасибо организаторам чемпионата!»

Отраслевой чемпионат СИБУРа проводится с 2019 года. За это время количество участников выросло в 6 раз, а количество компетенций увеличилось с 8 до 14. Состязания профессионального мастерства призваны повысить статус и престиж рабочих профессий, вернуть интерес молодежи к производству и реальным секторам экономики, помочь в обмене лучшими практиками.