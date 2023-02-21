Итоги дня: переосмысление Сабантуя, послание Путина, разрешение «Рубину» регистрировать новичков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 21 февраля:
- Сегодня, 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин озвучил свое послание Федеральному собранию, которое длилось 1 час 45 минут — до рекорда 2018 года в 1 час 55 минут не хватило буквально немного. Оно было посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии. «Реальное время» проводило текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства.
- В своем выступление глава государства объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Вместе с этим он поручил создать специальный государственный фонд, который будет помогать ветеранам и семьям погибших участников СВО.
- Кроме того, Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда. Так, с 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Вместе с этим он предложил бизнесменам инвестировать в отечественные предприятия и рабочие места, а также помогать школам и вузам. Также президент выступил с предложением пересмотреть составы «экономических» статей УК РФ и декриминализовать некоторые из них.
- Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. Также глава государства заявил, что задача России на ближайшие 5 лет — подготовить миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных организациях. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане, в том числе и в Казани, завтра ожидается ухудшение погоды — метель и сильный ветер. По прогнозу синоптиков, при метели видимость местами может ухудшиться до 1—2 км. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 15—17 м/с.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что предоставлять маткапитал в новых регионах России действительно важно. По ее словам, это покажет конкретную поддержку для миллионов семей, «которые в полной мере почувствуют себя частью великого сплоченного народа».
- Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов рассказал «Реальному времени», что решение президента о повышении МРОТ является «революционным». По его словам, необычным в этом является то, что данная формула не связана с цифрами инфляции и направлена на поддержку обычных граждан. Так, например, теперь граница оплаты труда будет устанавливаться на таком же высоком уровне, пояснил он.
- Зампредседателя Общественной палаты Татарстана, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова также прокомментировала «Реальному времени» предложения президента, отметив, что задачи в сфере образования вполне выполнимы. По ее словам, сегодня в России ощущается серьезный кадровый голод, который восполним с помощью усиления системы среднего профессионального образования.
- Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов заявил, что положительно воспринял решение Владимира Путина о выделение аспирантуры в отдельный блок. По его мнению, именно в ней происходит формирование исследовательских компетенций, подготовка научных диссертаций, а также приобретение первых навыков преподавания.
- Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в стране не планируют повышать налоги. Вместе с этим он рассказал, что все озвученные Владимиром Путиным решения будут профинансированы в полном объеме, а средства на поддержку новых регионов уже заложены в российский бюджет.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, «сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована».
- Кроме того, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут изучать практические последствия приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По его словам, в настоящее время Вашингтон не видит причин менять готовность ядерных стратегических сил.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития авиационных беспилотных систем. Кроме того, председателем комиссии назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, а его заместителем — вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что в рамках Года национальных культур и традиций в республике планируется провести 349 мероприятий. По ее словам, они представляют собой несколько разделов — образование, наука, культура, люди, праздники и традиции, развитие инфраструктуры и так далее.
- Также Аюпова рассказала, что в Татарстане ведется работа по переосмыслению концепции организации Сабантуя как на территории республики, так и за ее пределами. Она отметила, что уже в этом году основной темой праздника станет сохранение, возрождение аутентичности и подлинности национальных традиций.
- Вместе с этим председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров сообщил, что на сегодняшний день на 2023 год запланировано 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 странах мира. Стоит отметить, что всероссийский сельский Сабантуй в этом год запланирован на 27 мая в Астраханской области. Федеральный Сабантуй должен состояться 1 июля в Кемеровской области. Первый Приволжский Сабантуй пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля.
- ЦБ рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военных. Отмечается, что данную меру могут ввести, «чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий». Как отметили в пресс-службе регулятора, рекомендации касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.
- Инфляция в Татарстане по итогам января текущего года показала результат ниже российского и приволжского (11,55%). Вместе с этим годовая инфляция в ПФО за тот же период составила 11,71%. В России же этот показатель достиг 11,77%.
- В ближайшие месяцы лидер КНР Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи с ее президентом Владимиром Путиным. По данным СМИ, планирование предполагаемого визита находится на ранней стадии, даты пока не определены.
- Посольство России в Турции не получало обращений от россиян после новых землетрясений в провинции Хатай. Уточняется, что власти страны также не сообщали о том, что среди пострадавших есть российские граждане. Напомним, накануне в провинции произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8.
- Число погибших во время землетрясений на юго-востоке Турции возросло уже до 42 310. Уточняется, что из зоны стихийных бедствий были эвакуированы более 448 тысяч граждан. На сегодняшний день в регионе работают 14 740 поисково-спасательных сотрудников.
- Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на территориях 21 региона страны, благодаря механизму инфраструктурных кредитов, реализовали 48 проектов на 12 млрд рублей. Он отметил, что объекты уже сданы в 12 регионах: в Татарстане, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Свердловской областях, Коми, Северной Осетии — Алании, Чувашии и Алтайском крае.
- Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес и власти страны согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать. По его словам, в ходе обсуждений эксперты исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде авансового платежа.
- Тексту гимна Татарстана исполнилось 10 лет. Поэтическое произведение на двух государственных языках региона основывается на стихотворении «Туган ягым» Рамазана Байтимерова. Написанное в 1970 году, оно дорабатывалось множеством авторов и вдохновило композитора Рустема Яхина на сочинение песни, мелодия которой также стала составляющей гимна. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин заявил, что муниципалитет в текущем году получит 10 млрд инвестиций на развитие инфраструктуры. В городе появились первый инженерный лицей «Вектор» и центр развития ребенка «Эврика», а также открыт Центр экстренной медицины.
- Российский экологический оператор и Татарстан подписали дорожную карту по созданию трех комплексов по переработке твердых коммунальных отходов. Их общая мощность составит 1,4 млн тонн, а стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей. При их реализации в форме концессионного соглашения РЭО сможет предоставить финансирование в размере до 95% от общего объема необходимых средств.
- Правительство России повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в стране. Теперь проезд для легковых автомобилей будет стоить в районе 5 рублей за километр, по новым — до 8 рублей за километр. Для грузового транспорта максимальная планка тарифа поднимается с 11,57 до 14,25 рубля за километр. При этом стоит отметить, что цена проезда по новым платным дорогам составит до 25 рублей за километр.
- В России восстанавливается рынок грузовиков, а основной прирост показывают марки из КНР, доля которых уже составляет 56%. Стоит отметить, что лидером продаж стал китайский Sitrak C7H (тягачи и самосвалы) — 372 проданных автомобиля. Это вдвое больше, чем у самой популярной модели КАМАЗа 43118 (168 машин).
- В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что в прошлом году на территории республики зарегистрировали семь лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в шести муниципалитетах. Это на 15 случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
- Также в ведомстве рассказали, что в 2022 году в республике за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 9,6 тысячи граждан. Таким образом показатель обращаемости составил 258,97 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 5,98%.
- Минсельхоз Татарстана расторг договор о предоставлении гранта главе КФХ из Елабужского района Айрату Закирову. Почти 5 лет назад он получил из республиканского бюджета 3,6 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. На заседании суда фермер просил отказать министерству в иске, заявив, что ферма находится на стадии строительства. Тем не менее, суд решил, что предприниматель не исполнил свои обязательства и удовлетворил иск. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Холдинговая компания «Ак Барс» сменила руководство Казанского хлебозавода №3. На место гендиректора компании Джавидина Кафарова, занимавшего этот пост на протяжении 17 лет, пришел его сын — Тимур Кафаров. По словам главы «Булочно-кондитерского комбината» Булата Кутдусова, решение было принято руководством ХК «Ак Барс» без его участия.
- Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьева заявил, что дополнительные выборы в Госсовет республики пройдут в Набережных Челнах 28 мая. По его словам, жители будут голосовать за нового депутата от Электротехнического одномандатного округа. Напомним, ранее его представлял глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.
- Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства по делу фигуристки Камилы Валиевой. В организации заявили, что считают выводы об «отсутствии вины и халатности» уроженки Казани неверными.
- Российский футбольный союз снял с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Уточняется, что он был наложен в качестве обеспечительной меры по делам Агеев vs. ФК «Рубин», Такоев vs. ФК «Рубин», Бакаев vs. ФК «Рубин», Данилюк vs. ФК «Рубин», Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Рубин».
- Сотрудники Госавтоинспекции Казани провели рейд по по пресечению нанесения на передние стекла автомобилей тонировочной пленки, запрещенной техническими регламентами.
Ключевые события 353-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Вахитовском суде Казани завершились прения по уголовному делу следователя-криминалиста Марата Шакирова, укравшего сейф с 14,7 млн рублей из здания отдела СК по Татарстану. В своем выступлении обвиняемый заявил, что неоднократно писал из СИЗО заявления с просьбой отправить его в зону СВО. Он сослался на письмо из военкомата республики, что с ним готовы заключить контракт, и попросил суд вынести «патриотический» и справедливый приговор с учетом нынешней ситуации в мире.
- МИД России объявил демарш послу США Линн Трейси. Ведомство мотивировало это тем, что вовлеченность Америки в боевые действия на территории Украины лишь расширяется. В ведомстве отметили, что «несостоятельность и лживость утверждений американской стороны» о том, что Вашингтон не является стороной конфликта, доказывает передача указаний для нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
- Президент США Джо Байден, выступая в Польше, заявил, что российская спецоперация на Украине стала испытанием для Америки, Европы и НАТО. По его словам, прошедший год показал, что США и их союзники объединились и смогли ответить на действия России. Как отметил, американский лидер, союзники не планируют нападать и на этой неделе они объявят о новых санкциях.
- Пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги. Он также добавил, что им запрещены любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их за исключением обычных административных действий.
- МИД России заявил, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности страны, что противоречит принципам договора о сокращении наступательного вооружения. Как отметили в ведомстве, вести сегодня дела с Западом в обычном режиме больше невозможно. Попытки США «прощупать» ряд подпадающих под ДСНВ объектов России через содействие атакам на них Киева — вопиющи и рискованны, подчеркнули министерстве. Однако несмотря ни на что российская сторона будет и дальше участвовать в обмене уведомлениями о пусках МБР и баллистических ракет подводных лодок.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика» и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
- На Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики.
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Максим Кокунин, Илина ХакимоваОбществоВластьЭкономикаОбразованиеБизнес Татарстан
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