Бортпроводники в России зарабатывают около 98 тыс. рублей

Максимум по отдельным предложениям достигает 200 тыс. рублей

Фото: Реальное время

«Уровень зарплат у бортпроводников начинается от 138 тыс. рублей до вычета налогов»

Зарплаты бортпроводников в России по итогам 2025 года составили около 98 тыс. рублей на руки. Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

Напомним, что, согласно опубликованным вакансиям, уровень зарплат у бортпроводников начинается от 138 тыс. рублей до вычета налогов.



В свою очередь, по данным АТОР, на авиационный транспорт приходится 60% всех поездок россиян за рубеж со всеми целями визита. Например, в первом полугодии 2025 года за границу самолетами вылетел 8 665 781 россиянин, что на 11,7% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Для внутренних поездок в январе — августе 2025 года услугами российских авиакомпаний воспользовались 73,7 млн пассажиров, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

«В 2025 году доходы бортпроводников выросли на 20—25% и в 2026 году могут увеличиться еще на 10—15%»

— Зарплаты бортпроводников в России составляют около 98 тыс. рублей на руки, с «коридором» примерно 75–120 тыс. рублей, а максимум по отдельным предложениям достигает 200 тыс. рублей. Причем в 2025 году доходы бортпроводников выросли на 20—25% по сравнению с 2024-м, — сказал Мурадян.

Он также допустил, что зарплаты бортпроводников могут вырасти в 2026 году еще на 10—15%.

Ранее сообщалось, что рабочие специальности возглавили рейтинг высоких зарплат в Татарстане. Так, сварщики получают в среднем 239 367 рублей в месяц, стоматолог — 234 286 рублей в месяц, а водитель грузового транспорта — 136 009 рублей в месяц.

Никита Егоров