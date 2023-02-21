Послание Владимира Путина Федеральному собранию завершилось — оно длилось почти два часа

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось почти два часа.



— «Правда — за нами!» — заявил Владимир Путин в завершение своего выступления.

Послание началось в 12.05. В своем выступление глава государства объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, поручил создать специальный государственный фонд, который будет помогать ветеранам и семьям погибших участников СВО, обсудил внутреннюю и внешнюю политику и затронул другие важны темы.



О том, что Владимир Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию, стало известно десять дней назад. В прошлом году традиционное мероприятие не состоялось. Последний раз президент России выступал с ним 21 апреля 2021 года. Послание длилось 78 минут.



«Реальное время» вело текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина