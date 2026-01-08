США покинули 66 международных организаций по указу Трампа

В Белом доме пояснили, что эти организации действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Документ размещен на официальном сайте Белого дома.

Согласно сообщению администрации, меморандум обязывает все исполнительные департаменты и ведомства прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН. В Белом доме пояснили, что эти организации действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США.

Среди организаций, в которых США прекращают участие, — Украинский научно‑технологический центр, Соглашение о безуглеродной энергетике и Венецианская комиссия Совета Европы. В числе структур ООН, откуда Вашингтон выводит свое представительство, — Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Комиссия по международному праву, Фонд демократии ООН, а также структура по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

В заявлении Белого дома подчеркивается, что данные организации решают стоящие перед ними задачи «неэффективно или нерационально». В связи с этим власти США считают целесообразным перераспределить средства американских налогоплательщиков и направить их на поддержку соответствующих миссий иными способами.

Ранее Вашингтон уже выходил из ряда соглашений и организаций, включая Парижское соглашение по климату и Совет ООН по правам человека. При этом стоит отметить, что США остаются крупнейшим донором ООН: в 2020 году их взносы составили около $674 млн, или примерно 22% регулярного бюджета организации.

Рената Валеева