США покинули 66 международных организаций по указу Трампа
В Белом доме пояснили, что эти организации действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Документ размещен на официальном сайте Белого дома.
Согласно сообщению администрации, меморандум обязывает все исполнительные департаменты и ведомства прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН. В Белом доме пояснили, что эти организации действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США.
Среди организаций, в которых США прекращают участие, — Украинский научно‑технологический центр, Соглашение о безуглеродной энергетике и Венецианская комиссия Совета Европы. В числе структур ООН, откуда Вашингтон выводит свое представительство, — Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Комиссия по международному праву, Фонд демократии ООН, а также структура по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
В заявлении Белого дома подчеркивается, что данные организации решают стоящие перед ними задачи «неэффективно или нерационально». В связи с этим власти США считают целесообразным перераспределить средства американских налогоплательщиков и направить их на поддержку соответствующих миссий иными способами.
Ранее Вашингтон уже выходил из ряда соглашений и организаций, включая Парижское соглашение по климату и Совет ООН по правам человека. При этом стоит отметить, что США остаются крупнейшим донором ООН: в 2020 году их взносы составили около $674 млн, или примерно 22% регулярного бюджета организации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».