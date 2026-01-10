Сегодня в Татарстане похолодает до -10 градусов
Днем местами возможно выпадение снега
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Днем местами возможно выпадение снега, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный, порывами 5—10 м/с. Днем температура воздуха в Татарстане составит от -5 до -10 градусов, в Казани — от -5 до -7 градусов.
Также в Гидрометцентре сообщили об образовании гололедицы на дорогах.
Напомним, накануне прогнозировалось до -5 градусов.
