С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) снял с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Удовлетворить заявление ФК «Рубин» (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры по делам Агеев vs. ФК «Рубин», Такоев vs. ФК «Рубин», Бакаев vs. ФК «Рубин», Данилюк vs. ФК «Рубин», Joint Industries Limited Partnership vs. ФК «Рубин, — отмечается в заявлении.

В РФС указали, что теперь казанский клуб вправе регистрировать новых футболистов.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, в начале февраля палата по разрешению споров обязала казанский «Рубин» выплатить задолженность агентам. Решение было принято сразу по нескольким заявлениям посредников. Среди них: ИП Агеев Д.Н., Данилюк М.В. и Joint Industries Limited Partnership. Указанные посредники представляли интересы семи футболистов: Александра Ломовицкого, Виталия Лисаковича, Олега Шатова, Джордже Деспотовича, Хван Ин Бома, Карла Старфельта и Михаила Костюкова.

Также «Рубину» запрещали регистрировать новых игроков в конце декабря прошлого года. Тогда у клуба потребовали погасить долги двум посредникам. Позднее заявление подал игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев. Он требовал взыскать с футбольного клуба индивидуальную выплату в полном объеме.



Айрат Назипов